عرض مخطوطات جون رونالد تولكين وسي إس لويس للجمهور فى بريطانيا

MENAFN - Youm7) سيتم إتاحة مخطوطات وكتب سى إس لويس وجون رونالد تولكين التي تجسد العوالم الخيالية الأكثر شهرة في التاريخ الأدبي للجمهور عبر جامعة أكسفورد البريطانية إذ سيجرى نشر مراسلاتهم غير المنشورة سابقًا التي ضمها أرشيف ينتمى إلى المستشار الأدبي والتر هوبر.

يحتوي أرشيف المخطوطات وفقا للجارديان البريطانية على نسخة سى إس لويس الشخصية من كتاب الأمير قزوين، والكتاب المبكر النادر "أرواح في عبودية" (مكتوب باسمه المستعار كلايف هاميلتون)، ودفتر ملاحظات يتعلق ببوكسين، وهو عالم خيالي أنشأه لويس عندما كان طفلاً، وتتعلق مخطوطات تولكين بمغامرات توم بومباديل، وفوثورك.

وحظى الكاتب الراحل جون رونالد تولكين بفضل "سيد الخواتم" وهى رواية شهيرة للكاتب البريطانى ، تم نشرها فى 3 مجلدات لأول مرة فى العامين 1954- 1955، وحققت الرواية منذ ظهورها مبيعات تتجاوز الـ 150 مليون نسخة حول العالم، وترجمت بكل لغات العالم، لتصبح واحدة من أكثر الروايات الأدبية انتشارًا على الإطلاق فى القرن العشرين ، وقد أصبحت معروفة للجميع بعد أن تم تحويلها إلى 3 أفلام.الرواية أعيد طبعها منذ ذلك الحين مرات كثيرة، كما تُرجمت إلى العديد من لغات العالم، لتصبح واحدة من أكثر الأعمال الأدبية انتشاراً فى القرن العشرين.تقع أحداث سيد الخواتم فى أرض تدعى الأرض الوسطى، تحكى القصة عن شعوب مثل الهوبيت، البشر والأقزام والسحرة والأورك والآلف وغيرها، وتتمحور حول خاتم السلطة الذى صنعه سيد الظلام سورون.تتقدم القصة عبر الأرض الوسطى متتبعة حملات حرب الخاتم، تتبع القصة الرئيسية ستة ملحقات تزود القارئ بخلفية لغوية وتاريخية مهمة حول الأحداث.وأدت شعبية سيد الخواتم الهائلة إلى استغلالها فنشر عدد كبير من الكتب عن "تولكين" وأعماله، وألهمت كتابا آخرين قصصاً قصيرة، وألهمت الشركات تصميم ألعاب فيديو، وأعمالاً فنية وموسيقية، وعدد هائل من الأعمال المستمدة من عالم تولكين فى وسائل الإعلام المختلفة، وإنتاجات سيد الخواتم على وجه التحديد كانت للإذاعة، والمسرح، والأفلام، وأدى إطلاق ثلاثية سيد الخواتم السينمائية إلى موجة اهتمام عارمة بسيد الخواتم وأعمال تولكين الأخرى.



