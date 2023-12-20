عرض مخطوطات جون رونالد تولكين وسي إس لويس للجمهور فى بريطانيا

(MENAFN
- Youm7) سيتم إتاحة مخطوطات وكتب سى إس لويس وجون رونالد تولكين التي تجسد العوالم الخيالية الأكثر شهرة في التاريخ الأدبي للجمهور عبر جامعة أكسفورد البريطانية إذ سيجرى نشر مراسلاتهم غير المنشورة سابقًا التي ضمها أرشيف ينتمى إلى المستشار الأدبي والتر هوبر.
يحتوي أرشيف المخطوطات وفقا للجارديان البريطانية على نسخة سى إس لويس الشخصية من كتاب الأمير قزوين، والكتاب المبكر النادر "أرواح في عبودية" (مكتوب باسمه المستعار كلايف هاميلتون)، ودفتر ملاحظات يتعلق ببوكسين، وهو عالم خيالي أنشأه لويس عندما كان طفلاً، وتتعلق مخطوطات تولكين بمغامرات توم بومباديل، وفوثورك.
وحظى الكاتب الراحل جون رونالد تولكين بفضل "سيد الخواتم" وهى رواية شهيرة للكاتب البريطانى ، تم نشرها فى 3 مجلدات لأول مرة فى العامين 1954- 1955، وحققت الرواية منذ ظهورها مبيعات تتجاوز الـ 150 مليون نسخة حول العالم، وترجمت بكل لغات العالم، لتصبح واحدة من أكثر الروايات الأدبية انتشارًا على الإطلاق فى القرن العشرين ، وقد أصبحت معروفة للجميع بعد أن تم تحويلها إلى 3 أفلام.
الرواية أعيد طبعها منذ ذلك الحين مرات كثيرة، كما تُرجمت إلى العديد من لغات العالم، لتصبح واحدة من أكثر الأعمال الأدبية انتشاراً فى القرن العشرين.
تقع أحداث سيد الخواتم فى أرض تدعى الأرض الوسطى، تحكى القصة عن شعوب مثل الهوبيت، البشر والأقزام والسحرة والأورك والآلف وغيرها، وتتمحور حول خاتم السلطة الذى صنعه سيد الظلام سورون.
تتقدم القصة عبر الأرض الوسطى متتبعة حملات حرب الخاتم، تتبع القصة الرئيسية ستة ملحقات تزود القارئ بخلفية لغوية وتاريخية مهمة حول الأحداث.
وأدت شعبية سيد الخواتم الهائلة إلى استغلالها فنشر عدد كبير من الكتب عن "تولكين" وأعماله، وألهمت كتابا آخرين قصصاً قصيرة، وألهمت الشركات تصميم ألعاب فيديو، وأعمالاً فنية وموسيقية، وعدد هائل من الأعمال المستمدة من عالم تولكين فى وسائل الإعلام المختلفة، وإنتاجات سيد الخواتم على وجه التحديد كانت للإذاعة، والمسرح، والأفلام، وأدى إطلاق ثلاثية سيد الخواتم السينمائية إلى موجة اهتمام عارمة بسيد الخواتم وأعمال تولكين الأخرى.
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