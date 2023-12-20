رسومات الكهوف فى فرنسا تدفع العلماء لإعادة تقييم فن العصر الحجرى القديم

MENAFN - Youm7) نُشرت ورقة بحثية هذا الشهر من قبل باحثين في مركز الأبحاث وترميم المتاحف في فرنسا، كشفت عن اكتشاف أول فن كهف قائم على الكربون في كهف "بيسون" الشهير في دوردوني.

كهف





تم اكتشاف الموقع في عام 1901 وأصبح أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979، يمكن العثور على أكثر من 200 كهف مليئة بالرسومات الجدارية من العصر الحجري القديم التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 2.5 مليون إلى 12000 سنة مضت في منطقة دوردوني بفرنسا، وفقا لما ذكره موقع ارت نت.

معظم هذه اللوحات مصنوعة من أكاسيد الحديد والمنجنيز، والتي لا يمكن تأريخها إلا من خلال تقنيات التأريخ بالكربون المشع.

كهف 3

وأوضح الخبراء، أن الاكتشاف الأول على الإطلاق للتصميمات المعتمدة على الكربون الأسود في كهف "فونت دي غوم" قد أعطت فرصة لإعادة التقييم الرائد في جميع أنحاء المنطقة.

قبل إجراء هذه الاكتشافات، كان تاريخ اللوحات الجدارية في دوردوني يعود إلى ما بين 12000 إلى 17000 سنة مضت، خلال العصر المجدلي، ومع الاكتشاف الجديد يمكن إعادة تقييم ذلك إلى جدول زمني أكثر دقة.

تم إجراء البحث الجديد باستخدام التصوير بالضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية، والتحليل الطيفي، وكشف عن الرسومات القائمة على الكربون تحت التصاميم المعروفة سابقًا، تم اكتشاف صور الفحم للخيول والغزلان.