البيئة الشعبية والصنعة تتجليان فى لوحة الفنان الراحل محمد صبرى النحاسين

MENAFN - Youm7) نتوقف اليوم مع لوحة الفنان التشكيلى الراحل محمد صبرىالتى جاءت تحت عنوان النحاسين وهى لوحة تصور البيئة الشعبية والصنعة التى كانت تسمى صنعة النحاس وكان ومن يعملون فيها يسمون النحاسين، وقد تميز الفنان محمد صبرى طوال مشواه الفنى، بحرفيته فى استخدام ألوان الباستيل والتى تعتبر خامة صعبة ذات كثافة عالية، وتحتاج إلى اتقان شديد للغاية وقت استخدامها، ولذا أطلق عليه زملاؤه وتلاميذه "رائد فن الباستيل فى مصر".

ونظراً لمكانته الفنية فى مصر والعالم، حرصت وزارة الثقافة على اقتناء العديد من أعماله الفنية مثل متحف القومى للفن الحديث بالقاهرة ومتحف قصر عابدين بالقاهرة ومتحف الجوهرة، أما بالنسبة للمتاحف العالمية فعملت على أقتناء أعماله ومنهم متحف الأكاديمية الملكية سان فرنادو بمدريد – اسبانيا، ومحافظة مدينة بلاك برن فى انجلترا، وزارة الأشغال فى روما بإيطاليا ومجلس السوفيت الأعلى فى موسكو، والمعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى أسبانيا.

ونتيجة لتقديمه العديد من الأعمال الهامة، لم تغفل دول العالم عن تكريمه، فقد حصل على الجائزة الأولى فى التصوير من صالون الخريف العام فى مدريد 1964، وحصل على ميدالية ودبلوم الأكاديمية الملكية سان فرناندو بمدريد – أسبانيا، اختاره المركز الدولى للسيرة الذاتية فى كمبردج انجلترت "الرجل العالمى) لسنة 1933.

ومن أبرز اللوحات التى قدمها محمد صبرى، مجموعة القاهرة القديمة، ومجموعة الأقصر وأسوان، مجموعة الآثار الإسلامية بالأندلس، ومجموعة البيئة الشعبية المصرية كما رسم لوحات تخلد تاريخنا القومى والبطولى ومنهم، لوحات عن معركة بورسعيد، ولوحة السد العالى.



ومن بين المهام الفنية التى كلف بها أنه عين عضواً أكاديميا مدى الحياة فى الأكاديمية الملكية سان فرناندو بمدريد 1967، وعين عضواً أكاديميا "مدى الحياة" فى الأكاديمية الملكية سان كارنوس بأسبانيا عام 1973.

لوحة النحاسين



