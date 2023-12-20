واتساب يسمح بمشاركة الصوت والفيديو والموسيقى أثناء إجراء مكالمة على هواتف Android

MENAFN - Youm7) يعمل واتساب على ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة الفيديو والصوت والموسيقى أثناء إجراء مكالمة على منصة المراسلة لهواتف Android ، وتم رصد هذه الميزة سابقًا قيد التطوير بواسطة متتبع الميزات على نظام التشغيل iOS، ويبدو أن الشركة تقوم بإعداد نفس الوظيفة على تطبيق Android، ويقال إن الاستماع إلى الفيديو والموسيقى الصوتية معًا لن يعمل إلا عندما تكون مشاركة الشاشة نشطة أثناء مكالمة فيديو وغير مدعومة أثناء المكالمات الصوتية فقط، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا للتفاصيل التى تمت مشاركتها بواسطة متتبع الميزات WABetaInfo، تعمل منصة المراسلة الشهيرة المملوكة لشركة Meta الآن على تطوير نفس ميزة مشاركة الصوت والفيديو والموسيقى على كل من Android وiOS، في وقت سابق من هذا الشهر، اكتشف المتتبع أن واتساب كان يضيف دعمًا لهذه الميزة على نظام التشغيل iOS - ويشير تطوير الميزة على نظام Android إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام الميزة عبر الأنظمة الأساسية، عندما يتم طرحها في النهاية.

فى أحدث إصدار تجريبى من واتساب لنظام Android 2.23.26.18، اكتشف متتبع الميزات أن واتساب يعمل على السماح لجميع المشاركين في مكالمة فيديو بالاستماع إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها على جهاز واحد، ومع ذلك، لا تزال الميزة قيد التطوير، مما يعني أنه حتى المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل لتلقي التحديثات التجريبية لا يمكنهم تجربة الميزة في الإصدار الحالى.

جدير بالذكر أنه كما هو الحال في نظام التشغيل iOS، فإن ميزة مشاركة الفيديو والموسيقى الصوتية على واتساب لن تعمل مع مكالمة WhatsApp الصوتية فقط، وفقًا لـ WABetaInfo، وفي الوقت نفسه، حتى مكالمات الفيديو التي تم إيقاف تشغيل الفيديو فيها لن تكون مدعومة، وفقًا للتفاصيل التي تمت مشاركتها بواسطة أداة تعقب الميزات.