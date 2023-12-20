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المملكة المتحدة: الذكاء الاصطناعى لا يمكن أن يكون مخترع براءات اختراع

12/20/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير انجادجيت، أن الذكاء الاصطناعى قد يستولى على وظائف الناس فى السنوات القادمة وقد لا يحتلها، ولكن فى هذه الأثناء، هناك شىء واحد لا يمكنهم الحصول عليه وهى براءات الاختراع.





وقال التقرير، أمضى الدكتور ستيفن ثالر سنوات وهو يحاول الحصول على براءات اختراع لاختراعين تم إنشاؤهما بواسطة "آلة الإبداع" DABUS الخاصة بالذكاء الاصطناعى، ورفضت المحكمة العليا الان في المملكة المتحدة استئنافه للموافقة على براءات الاختراع هذه عند إدراج دابوس كمخترع، حسبما ذكرت رويترز.





وينبع الأساس المنطقى للمحكمة من بند فى قانون براءات الاختراع فى المملكة المتحدة ينص على أن "المخترع يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا، ونص الحكم على أن الاستئناف لم يكن معنياً بما إذا كان ينبغى أن يتغير هذا الأمر فى المستقبل.





وقال محامو ثالر في بيان: "الحكم يثبت أن قانون براءات الاختراع فى المملكة المتحدة غير مناسب حاليًا على الإطلاق لحماية الاختراعات التى يتم إنشاؤها بشكل مستقل بواسطة آلات الذكاء الاصطناعى".





وكانت أول محاولة لثالر لتسجيل براءات الاختراع
لحاوية طعام ومصباح وامض في عام 2018، بصفته مالك الآلة التي اخترعتهما.





ومع ذلك، قال مكتب الملكية الفكرية فى المملكة المتحدة إنه يجب عليه إدراج إنسان حقيقي في الطلب، وعندما رفض سحب طلبه، وعارض ثالر القرار في المحكمة العليا ثم في محكمة الاستئناف، حيث قالت القاضية إليزابيث لينج: "فقط الشخص يمكنه أن يتمتع بحقوق أما الآلة فلا يمكنها ذلك".





كما قدم ثالر وهو أمريكى، المنتجين إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، الذي رفض طلبه ، بالإضافة إلى ذلك فقد رفع سابقًا دعوى قضائية ضد مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكى (USCO) لعدم منحه حقوق الطبع والنشر لقطعة فنية أنشأها DABUS.





وصلت القضية إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، حيث أوضح حكم القاضي بيريل هاول أن "التأليف البشري هو شرط أساسي لحقوق الطبع والنشر.





وقد زعم ثالر أن هذا البند غير دستورى، لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفضت الاستماع إلى قضيته، مما أنهى أي فرص أخرى للدفاع عن موقفه، وبينما رفضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة التماسات ثالر، فقد نجح في دول مثل أستراليا وجنوب أفريقيا.












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