رسم خريطة لتشكل النجوم فى مجرة ​​ويرلبول الشهيرة

MENAFN - Youm7) يتجه العلماء إلى مجرة ​​ويرلبول الجميلة والمشهورة للبحث عن المناطق التى يمكن أن تولد فيها النجوم فى نهاية المطاف، ومن خلال تحديد وجودمواد كيميائيةمعينة، يأملون فى التعرف على الظروف المطلوبة لولادة نجوم جديدة، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وقام الباحثون برسم مناطق من الغاز البارد داخل مجرة ​​الدوامة، حيث أن جيوب الغاز هذه هى التى تتكثف تدريجيا لتشكل العقد التى هى بذور النجوم الجديدة، وتجذب هذه العقد المزيد من الغبار والغاز بسبب الجاذبية حتى تصبح فى النهاية كثيفة بدرجة كافية لتنهار إلى نواة ساخنة تسمى النجم الأولي.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية صوفيا ستوبر من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك (MPIA) فى بيان : "للتحقق من المراحل المبكرة لتكوين النجوم، حيث يتكثف الغاز تدريجيًا لينتج النجوم فى النهاية، ويجب علينا أولًا تحديد هذه المناطق، ولهذا الغرض نقوم عادة بقياس الإشعاع المنبعث من جزيئات محددة تكون وفيرة بشكل خاص فى هذه المناطق شديدة البرودة والكثافة.

عادةً ما يبحث الباحثون عن جزيئات مثل سيانيد الهيدروجين والديازينيليوم عندما يسعون إلى فهم تكوين النجوم داخل مجرتنا، لكن البحث عن هذه المواد الكيميائية فى مجرة ​​أخرى يعطى صورة أكبر لتكوين النجوم.

وقالت إيفا شينيرر، رئيسة المجموعة البحثية فى MPIA، الآن فقط تمكنا من قياس هذه التوقيعات بتفصيل كبير على نطاق واسع داخل مجرة ​​خارج

درب التبانة ، تغطى مناطق مختلفة ذات ظروف متنوعة". "حتى للوهلة الأولى، من الواضح أنه فى حين أن الجزيئين يكشفان بشكل فعال عن الغاز الكثيف، إلا أنهما يكشفان أيضًا عن اختلافات مثيرة للاهتمام."

ويوضح الرسم التوضيحى مناطق الديازينيليوم داخل مجرة ​​الدوامة، والتى تختلف عن المناطق التى تم العثور على سيانيد الهيدروجين فيها، وخاصة فى مركز المجرة.



وقد يكون هذا بسبب أن الغازين يبعثان الضوء بمعدلات مختلفة، كما هو الحال عندما يتم تسخينهما أثناء دورانهما حول الثقب الأسود الهائل فى قلب المجرة.

ويرى الباحثون أن الديازينيليوم هو المؤشر الأكثر موثوقية للكثافة فى هذه الحالة، لكنها إشارة خافتة بكثير، مما يزيد من صعوبة مراقبتها، وهذا من شأنه أن يجعل استخدامه أكثر صعوبة للمجرات الأخرى التى ليست مشرقة مثل الدوامة.

وقال ستوبر: "على الرغم من أننا يمكن أن نتعلم الكثير من برنامج المراقبة التفصيلى لمجرة ويرلبول، إلا أنه، إلى حد ما مشروع تجريبي". "نود أن نستكشف المزيد من المجرات بهذه الطريقة فى المستقبل.