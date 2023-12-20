إيلون ماسك: سيارة Tesla Cybertruck يمكن أن تتحول قريبًا إلى قارب

(MENAFN
- Youm7) اقترح الرئيس التنفيذى لشركة Tesla إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعى أن شركة صناعة السيارات "ستقدم حزمة تعديل تمكن
Cybertruck
من اجتياز ما لا يقل عن 100 متر من الماء كقارب، وأضاف فى الغالب تحتاج فقط إلى ترقية موانع تسرب أبواب المقصورة.
وقال ماسك، إذا كانت حافلة "البطة" البرمائية قادرة على القيام بذلك فلماذا لا تستطيع شاحنة "سايبرتراك" القيام بذلك، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.
وجاء تعليق Musk بعد أن أخبر لارس مورافى نائب رئيس هندسة المركبات فى تسلا مضيف أن Musk حريص على أن تكون Cybertruck قادرة على التحول إلى قارب.
وقال مورافى للينو: "ربما يتعين عليك إضافة القليل من الطفو الإضافى فقط للاستمرار فى ذلك، وإذا كنت مبدعًا فيمكنك معرفة كيفية توصيل محرك خارجى بمأخذ التيار الخاص بك هناك، وتشغيله من شاشتك والذهاب بالقارب."
وأضاف، فى الواقع إنها ليست المرة الأولى التى يعرب فيها Musk عن رغبته فى رؤية سيارة البيك أب الكهربائية بالكامل التى تم إطلاقها مؤخرًا من
Tesla
وهى تنطلق إلى الماء.
وفى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى قبل أكثر من عام من إطلاق السيارة فى نوفمبر، كتب ماسك : "ستكون Cybertruck مقاومة للماء بما يكفى لتعمل لفترة وجيزة كقارب، حتى تتمكن من عبور الأنهار والبحيرات وحتى البحار غير المضطربة".
لكن خذ ملاحظة: تم إطلاق السيارة الجديدة بدون شهادة سباحة، لذلك يجب على المالكين الحاليين بالتأكيد تجنب أخذ Cybertruck الخاصة بهم للسباحة لأنه سوف يغرق.
كما أن التصميم الغريب لـ Cybertruck يميزها بالفعل عن سيارات البيك اب الكهربائية المنافسة، ولكن امتلاك القدرة على الطفو من شأنه أن يأخذ هذا التفرد إلى مستوى جديد تمامًا.
كما لم يتم ذكر أى جدول زمنى حول متى قد نرى Cybertruck يمكنها أن تطفو على الماء، استغرقت Cybertruck أربع سنوات منذ الكشف عنها وحتى إطلاقها، لذا إذا حدث ذلك فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت.
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