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إيلون ماسك: سيارة Tesla Cybertruck يمكن أن تتحول قريبًا إلى قارب

12/20/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Youm7) اقترح الرئيس التنفيذى لشركة Tesla إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعى أن شركة صناعة السيارات "ستقدم حزمة تعديل تمكن
Cybertruck
من اجتياز ما لا يقل عن 100 متر من الماء كقارب، وأضاف فى الغالب تحتاج فقط إلى ترقية موانع تسرب أبواب المقصورة.

وقال ماسك، إذا كانت حافلة "البطة" البرمائية قادرة على القيام بذلك فلماذا لا تستطيع شاحنة "سايبرتراك" القيام بذلك، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وجاء تعليق Musk بعد أن أخبر لارس مورافى نائب رئيس هندسة المركبات فى تسلا مضيف أن Musk حريص على أن تكون Cybertruck قادرة على التحول إلى قارب.

وقال مورافى للينو: "ربما يتعين عليك إضافة القليل من الطفو الإضافى فقط للاستمرار فى ذلك، وإذا كنت مبدعًا فيمكنك معرفة كيفية توصيل محرك خارجى بمأخذ التيار الخاص بك هناك، وتشغيله من شاشتك والذهاب بالقارب."

وأضاف، فى الواقع إنها ليست المرة الأولى التى يعرب فيها Musk عن رغبته فى رؤية سيارة البيك أب الكهربائية بالكامل التى تم إطلاقها مؤخرًا من
Tesla
وهى تنطلق إلى الماء.

وفى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى قبل أكثر من عام من إطلاق السيارة فى نوفمبر، كتب ماسك : "ستكون Cybertruck مقاومة للماء بما يكفى لتعمل لفترة وجيزة كقارب، حتى تتمكن من عبور الأنهار والبحيرات وحتى البحار غير المضطربة".

لكن خذ ملاحظة: تم إطلاق السيارة الجديدة بدون شهادة سباحة، لذلك يجب على المالكين الحاليين بالتأكيد تجنب أخذ Cybertruck الخاصة بهم للسباحة لأنه سوف يغرق.

كما أن التصميم الغريب لـ Cybertruck يميزها بالفعل عن سيارات البيك اب الكهربائية المنافسة، ولكن امتلاك القدرة على الطفو من شأنه أن يأخذ هذا التفرد إلى مستوى جديد تمامًا.

كما لم يتم ذكر أى جدول زمنى حول متى قد نرى Cybertruck يمكنها أن تطفو على الماء، استغرقت Cybertruck أربع سنوات منذ الكشف عنها وحتى إطلاقها، لذا إذا حدث ذلك فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت.







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