حظر Apple Watch يكلف أبل ما بين 300 إلى 400 مليون دولار من المبيعات

MENAFN - Youm7) إذا مضت شركة أبل قدما فى خطتها المبدئية لوقف بيع اثنين من أحدثطرازات ساعات أبلهذا الأسبوع، فقد يكلف ذلك الشركة مئات الملايين من الدولارات، حيث أعلنت شركة آبل يوم الاثنين عن خطط لوقف بيع إصداراتSeries 9وUrtla 2من ساعتها الذكية لعملاء الولايات المتحدة عبر الإنترنت بدءًا من بعد ظهر الخميس، وفى متاجرها يوم الأحد، وفقًا لموقعbusinessinsider.

ومن المرجح أن يكلف هذا التعطيل شركة أبل حوالى 300-400 مليون دولار فى المبيعات، وفقًا لتقديرات محلل

Wedbush Securities، دان آيفز، يعد هذا انخفاضًا نسبيًا فى مجموعة

Apple، نظرًا لأن المحللين يتوقعون أن تحقق

Apple

ما يقرب من 120 مليار دولار من المبيعات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

لم يتأثر سهم شركة أبل حتى الآن بشكل كبير بتعليق المبيعات المعلن على طرازى الساعتين، مما ترك الأسهم بالقرب من أعلى مستوى قياسى وصلت إليه الأسبوع الماضي.

وقال ممثل لشركة أبل فى بيان لموقع

Business Insider: "تختلف شركة

Apple

بشدة مع الأمر وتسعى إلى اتباع مجموعة من الخيارات القانونية والفنية لضمان إتاحة

Apple Watch

للعملاء، وفى حالة استمرار الطلب، ستواصل شركة

Apple

اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة

Apple Watch Series 9

وApple Watch Urtla 2 إلى العملاء فى الولايات المتحدة فى أقرب وقت ممكن".

وقال البيت الأبيض: "تنبع خطوة شركة آبل لوقف مبيعات نماذج ساعاتها الذكية الجديدة من قرار اتخذته لجنة التجارة الدولية فى أكتوبر بتقييد ساعات أبل بميزة قياس الأكسجين فى الدم كجزء من نزاع الملكية الفكرية مع شركة التكنولوجيا الطبية

Masimo".

كان أمام البيت الأبيض 60 يومًا لمراجعة أمر مركز التجارة الدولية الصادر فى 26 أكتوبر، مما يعنى أنه كان بإمكان شركة آبل الاستمرار فى بيع الطرازين المتأثرين فى الولايات المتحدة حتى الان، ولكن الشركة فى كوبرتينو بولاية كاليفورنيا قالت فى بيان يوم الاثنين إنها أوقفت المبيعات مؤقتًا للتأكد من امتثالها لأمر مركز التجارة الدولية، فى إشارة واضحة إلى أن الشركة ليست واثقة من أن البيت الأبيض سيتدخل فى النزاع الدولى بشأن براءات الاختراع.

وأفاد موقع

Business Insider

سابقًا أنه من غير المرجح أن تقوم إدارة بايدن بإلغاء الحكم، ولكنه ممكن وقد حدث من قبل، حيث استخدم الرئيس السابق باراك أوباما فى عام 2013 حق النقض ضد الحظر الذى فرضته لجنة التجارة الدولية على بعض طرازات

iPhone

وiPad

فى أعقاب نزاع مماثل على براءة الاختراع بين

Apple

وبعض الشركات.

وذكرت بلومبرج أن مهندسى الشركة يسعون جاهدين لإجراء تغييرات برمجية فى اللحظة الأخيرة على الساعات فى محاولة للالتفاف على حكم لجنة التجارة الدولية، على الرغم من عدم وجود ضمان بأن جهودهم ستمنع حدوث الحظر.