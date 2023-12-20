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حظر Apple Watch يكلف أبل ما بين 300 إلى 400 مليون دولار من المبيعات

12/20/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Youm7) إذا مضت شركة أبل قدما فى خطتها المبدئية لوقف بيع اثنين من أحدث
طرازات ساعات أبل
هذا الأسبوع، فقد يكلف ذلك الشركة مئات الملايين من الدولارات، حيث أعلنت شركة آبل يوم الاثنين عن خطط لوقف بيع إصدارات
Series 9
وUrtla 2
من ساعتها الذكية لعملاء الولايات المتحدة عبر الإنترنت بدءًا من بعد ظهر الخميس، وفى متاجرها يوم الأحد، وفقًا لموقع
businessinsider.

ومن المرجح أن يكلف هذا التعطيل شركة أبل حوالى 300-400 مليون دولار فى المبيعات، وفقًا لتقديرات محلل
Wedbush Securities، دان آيفز، يعد هذا انخفاضًا نسبيًا فى مجموعة
Apple، نظرًا لأن المحللين يتوقعون أن تحقق
Apple
ما يقرب من 120 مليار دولار من المبيعات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

لم يتأثر سهم شركة أبل حتى الآن بشكل كبير بتعليق المبيعات المعلن على طرازى الساعتين، مما ترك الأسهم بالقرب من أعلى مستوى قياسى وصلت إليه الأسبوع الماضي.

وقال ممثل لشركة أبل فى بيان لموقع
Business Insider: "تختلف شركة
Apple
بشدة مع الأمر وتسعى إلى اتباع مجموعة من الخيارات القانونية والفنية لضمان إتاحة
Apple Watch
للعملاء، وفى حالة استمرار الطلب، ستواصل شركة
Apple
اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة
Apple Watch Series 9
وApple Watch Urtla 2 إلى العملاء فى الولايات المتحدة فى أقرب وقت ممكن".

وقال البيت الأبيض: "تنبع خطوة شركة آبل لوقف مبيعات نماذج ساعاتها الذكية الجديدة من قرار اتخذته لجنة التجارة الدولية فى أكتوبر بتقييد ساعات أبل بميزة قياس الأكسجين فى الدم كجزء من نزاع الملكية الفكرية مع شركة التكنولوجيا الطبية
Masimo".

كان أمام البيت الأبيض 60 يومًا لمراجعة أمر مركز التجارة الدولية الصادر فى 26 أكتوبر، مما يعنى أنه كان بإمكان شركة آبل الاستمرار فى بيع الطرازين المتأثرين فى الولايات المتحدة حتى الان، ولكن الشركة فى كوبرتينو بولاية كاليفورنيا قالت فى بيان يوم الاثنين إنها أوقفت المبيعات مؤقتًا للتأكد من امتثالها لأمر مركز التجارة الدولية، فى إشارة واضحة إلى أن الشركة ليست واثقة من أن البيت الأبيض سيتدخل فى النزاع الدولى بشأن براءات الاختراع.

وأفاد موقع
Business Insider
سابقًا أنه من غير المرجح أن تقوم إدارة بايدن بإلغاء الحكم، ولكنه ممكن وقد حدث من قبل، حيث استخدم الرئيس السابق باراك أوباما فى عام 2013 حق النقض ضد الحظر الذى فرضته لجنة التجارة الدولية على بعض طرازات
iPhone
وiPad
فى أعقاب نزاع مماثل على براءة الاختراع بين
Apple
وبعض الشركات.

وذكرت بلومبرج أن مهندسى الشركة يسعون جاهدين لإجراء تغييرات برمجية فى اللحظة الأخيرة على الساعات فى محاولة للالتفاف على حكم لجنة التجارة الدولية، على الرغم من عدم وجود ضمان بأن جهودهم ستمنع حدوث الحظر.







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