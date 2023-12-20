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إطلاق خدمة الغسيل البريتوني لمرضى الفشل الكلوي بمستشفى الملك خالد بالمجمعة

12/20/2023 2:29:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، خدمة الغسيل البريتوني لمرضى الفشل الكلوي، حيث
أجريت أول حالة للغسيل البريتوني، لمريضة تبلغ من العمر 21 عامًا، تعاني من الفشل الكلوي المزمن.
وتهدف خدمة الغسيل البريتوني إلى تقديم الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي الذين يجدون صعوبة في إجراء غسيل الكلى الدموي، حيث يتم إجراء الغسيل البريتوني من خلال إدخال أنبوب صغير في البطن، وضخ سائل الغسيل البريتوني داخل البطن، ثم سحبه مرة أخرى بعد فترة زمنية معينة.
وتتميز خدمة الغسيل البريتوني بالسهولة والراحة للمرضى، حيث يمكن إجراء الغسيل البريتوني بالمنزل دون الحاجة للمراجعة للمستشفى إلا مرة واحدة بالشهر.
الجدير بالذكر، تخصيص فريق طبي متكامل مكون من أطباء استشاريين وجراحين وممرضين متدربين لتقديم الخدمة بشكل متواصل للمريض عن طريق خط ساخن متاح
٢٤ ساعة على مدار الاسبوع.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود تجمع الرياض الصحي الثاني في توفير الرعاية الصحية للمستفيدين من خدمات مكونات التجمع، حيث تساهم هذه الخدمة في تحسين جودة حياة مرضى الفشل الكلوي الذين يجدون صعوبة في إجراء غسيل الكلى الدموي.

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