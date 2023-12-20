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36% سرعة انتشار متحور كورونا JN.1 في السعودية

12/20/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت هيئة الصحة العامة "وقاية"بأنها رصدت ⁧‫سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته 36٪ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.
وأكدت "وقاية" بأنه لا يوجد ما يثير القلق.
كما أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ متحوّر"JN.1" الفرعي، لفيروس كورونا، يُسبب حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في البلاد.

وينحدر "JN.1" من "BA.2.86"، أو "Pirola"، وهو متحورر فرعي لفت انتباه العالم خلال الصيف، بسبب العدد الكبير من التغييرات التي طرأت على بروتيناته الشوكية.

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