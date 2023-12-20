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مدير تعليم سراة عبيدة يرعى حفل الأولمبياد الوطني

12/20/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، د. حسن بن محمد العلكمي، حفل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. كما دشن معرض ((إبداع 2024)) بمشاركة أكثر من 40 طالبا وطالبة من موهوبي وموهوبات مدارس تعليم سراة عبيدة.
وقدم الطلاب مشروعاتهم وبحوثهم العلمية أمام الحضور والزوار في معرض متخصص، التي تنوعت في مجالات الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية وعلوم النبات وعلم المواد والرياضيات والأحياء الدقيقة والعلوم الاجتماعية والسلوكية ونظم البرمجيات والهندسة الطبية الحيوية والهندسة البيئية وعلوم الأرض والبيئة والكيمياء، إلى جانب الروبوتات والأجهزة الذكية والطاقة، وغيرها من المجالات العلمية.
وقال ((العلكمي)): ((الأولمبياد يوفر بيئة تنافسية تشبع اهتمام الطلبة من أبناء وبنات الوطن، وتنمي روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف مهارات البحث العلمي، بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية)).
وأضاف ((العلكمي)) أن معرض ((إبداع 2024)) يشهد تنافس نخبة من الطلاب، ما يعزز أهداف الأولمبياد عبر نشر ثقافة الإبداع والابتكار العلمي، وتفعيل الحراك البحثي في جميع محافظات ومناطق الوطن كافة، ليصبح البحث العلمي أسلوب حياة نحو تحقيق أهداف الوطن وطموحاته.
بينما أوضح مدير الموهوبين بتعليم سراة عبيدة، أ. محمد زخنون، أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يأتي سعيا لإيجاد بيئة علمية بحثية محفزة، وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة، وتشجيعهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية، منوها إلى المشاركات الطلابية المتميزة في المعرض.

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