المركز الأول للعدل في التحول الرقمي

(MENAFN
- Al Watan) حققت وزارة العدل، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية اليوم تحت شعار ((مستقبلنا الآن))، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وشهدت الوزارة تطورا رقميا كبيرا في مختلف قطاعاتها، وخدماتها المقدمة للمستفيدين مثل خدمة التقاضي الإلكتروني، وخدمات قطاعي التوثيق والتنفيذ، وتوفيرها بسهولة.
وضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية، تسلمت وزارة العدل شهادة اعتماد البنية المؤسسية نظير تطبيقها ممارسات ومعايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA) بجميع قطاعاتها، بما انعكس على ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد وتوحيد الجهود.
وقد بلغت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 96% خلال 2023.
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