Wednesday, 20 December 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركز الأول للعدل في التحول الرقمي

12/20/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت وزارة العدل، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية اليوم تحت شعار ((مستقبلنا الآن))، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وشهدت الوزارة تطورا رقميا كبيرا في مختلف قطاعاتها، وخدماتها المقدمة للمستفيدين مثل خدمة التقاضي الإلكتروني، وخدمات قطاعي التوثيق والتنفيذ، وتوفيرها بسهولة.
وضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية، تسلمت وزارة العدل شهادة اعتماد البنية المؤسسية نظير تطبيقها ممارسات ومعايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA) بجميع قطاعاتها، بما انعكس على ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد وتوحيد الجهود.
وقد بلغت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 96% خلال 2023.

MENAFN20122023000089011017ID1107635131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث