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تدريب 200 تقني بسدايا

12/20/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من معسكرات (تعلم الآلة ML)؛ لتدريب 200 شخص من المؤهلين والمهتمين بالمجالات التقنية، وذلك عبر 4 معسكرات ستُنَفذ عن بُعد؛ بهدف بناء وتطوير قدرات المختصين في مجالات تعلم الآلة.
ويبدأ التسجيل في المرحلة الثالثة من المعسكرات اليوم ويستمر لمدة أسبوع، بينما ينطلق التدريب في 31 ديسمبر 2023 ويستمر لمدة أربعة أسابيع، يتلقى خلالها المتدرب المعرفة في: أسس علوم البيانات، وإطلاق إمكانات البيانات، وأساسيات تعلم الآلة، وتحليل الانحدار المتقدم، وأسس التصنيف، وتقنيات تعلم الآلة المتقدمة، والتحقق واختبار النموذج الإحصائي، وتحسين نماذج تعلم الآلة، فضلًا عن تأهيل المتدربين للحصول على شهادة احترافية في المجال.
ويتطلب القبول في المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصحاب التخصصات التقنية أو المهتمين بها ممن تنطبق عليهم متطلبات القبول كالإلمام بلغة برمجة بايثون، ومعرفة بالإحصاء والرياضيات واللغة الإنجليزية.
ويأتي إطلاق هذه المعسكرات ضمن جهود ((سدايا)) في تعزيز التعلم وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.

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