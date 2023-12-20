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لاعب ليفربول: صلاح سيصدم الجماهير بنهاية الموسم

12/20/2023 2:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعتقد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن النجم المصري محمد صلاح سيغادر أسوار النادي الصيف المقبل بمجرد تحقيق النادي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

وارتبط صلاح الصيف الماضي بالانتقال إلى الدوري السعودي قبل أن يستمر في النادي الأحمر بنهاية المطاف، إذ يعتبر الآن هداف الفريق واللاعب الأكثر أهمية بعد موسم ماضٍ مخيب فشل فيه ليفربول بالوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال ميرفي في حديث مع ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق عبر قناة الأخير على "يوتيوب": أعتقد أن صلاح سيغادر ليفربول بعد الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

وقاد صلاح ليفربول إلى الفوز ببطولة الدوري موسم 2019-2020 للمرة الأولى منذ 30 عاماً، بينما يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 38 وبفارق نقطة عن المتصدر أرسنال قبل جولة من نهاية مرحلة الذهاب.

وأتبع ميرفي الذي دافع عن ألوان النادي الأحمر بين عامي 1997 و2004 وفاز معه بخمس بطولات: صلاح لم يرحل الصيف الماضي لأنه مقتنع بأن الموسم الحالي سيحقق خلاله ليفربول النجاحات، ولهذا بقي.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ 2017 وأصبح خامس هدافي الفريق عبر التاريخ.

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