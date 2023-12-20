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الأجسام يؤكد إقامة بطولة الأردن قبل شهر رمضان

12/20/2023 2:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- قرر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، إقامة بطولة الأردن المفتوحة للعبة، قبل شهر رمضان المبارك، وحدد يومي 1 و2 آذار (مارس) المقبل موعدا لها، استنادا إلى توصية الفنيين المختصيين، وفق ما نشرته "الغد" من اقتراحات بهذا الخصوص.
وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، الذي يتولى إدارة البطولة بتنسيب من مجلس إدارة الاتحاد، أنه تم الأخذ بتوصية اللجنة الفنية، ضرورة إقامة البطولة قبل شهر رمضان، لمنح المدربين واللاعبين فترة كافية للاستعداد والتجهيز، مع مراعاة أدق التفاصيل البدنية والفنية وبرامج التغذية في فترة التجهيز التي لا تقل عن 3 أشهر.
وأضاف كلمات، في معرض رده على استفسارات "الغد": "أخذنا بعين الاعتبار التغذية الراجعة من قبل العديد من مدربي ولاعبي الأندية، وحددنا موعد إقامة البطولة مطلع آذار المقبل، في قاعة الشهيد راشد الزيود، وانطلقنا بالترتيبات اللازمة والتجهيز للبطولة، سعيا للنجاح التنظيمي في باكورة نشاطات الاتحاد للعام المقبل، وسط اتصالات مكثفة مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، لتغليفها ببطاقات احتراف من شأنها أن تزيد قوة المنافسة، مستندين إلى طيب العلاقات مع الاتحاد الدولي الذي طالما صبغ بطولاتنا بالرعاية والدعم ببطاقات احتراف".
وتحدث كلمات عن تعليمات بطولة الأردن المفتوحة للعام المقبل؛ حيث سيفتح الاتحاد باب التسجيل للبطولة في 17 شباط (فبراير) المقبل، وسيغلقه في 26 آذار (مارس)، حيث يحق للمراكز والأندية المرخصة من قبل الأتحاد المشاركة في البطولة، بواقع 15 لاعبا لكل ناد أو مركز، وستكون البطولة خاضعة لفحص المنشطات، ويحق المشاركة للاعبين من مختلف الجنسيات.
وستشمل البطولة فئات البدي بلدنج، الفيزيك والكلاسيك، لفئات الواعدين (تحت 18 سنة) والشباب (18-23 سنة)، والرجال (فوق 23 سنة)، و"الماستر" (فوق 40 سنة)، علما أن المشاركين في فئتي أقل من 18 سنة وأقل من 23 سنة، يحق لهم المشاركة في فئة الشباب أو الرجال، دون السماح بالجمع بين فئتين.
وسيقام ميزان البطولة يومي 28 و29 شباط (فبراير) في مقر الاتحاد، ويحق للجنة المعنية بالميزان استبعاد أي لاعب في حال ثبت بأنه غير مؤهل للمشاركة.
وستقتصر مشاركة فئة الواعدين في منافسات الفيزيك على فئتي تحت طول 173 سم وفوق 173 سم، وتتفرع منافسات أوزان البدي بلدنج لفئة الشباب لوزني تحت 75 كغم وفوق 75 كغم، ومنافسات الرجال إلى الأوزان 60 كغم، 65 كغم، 70 كغم، 75 كغم، 80 كغم، 85 كغم، 90 كغم، 95 كغم، 100 كغم، فوق 100 كغم، والفيزيك إلى الشباب لطول تحت وفوق 176 سم، والرجال إلى الأطوال 170 سم، 173 سم، 176 سم، 179 سم، 182 سم وفوق 182 سم، والفيزيك إلى الأطوال 168 سم، 171 سم، 175 سم، 180 سم وفوق 180 سم، أما فئة الماستر التي تقتصر فيها المشاركة في البدي بلدنج، سيكون فيها الوزن مفتوحا.

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