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تفاعل في ندوة اليرموك حول واقع الرياضة الفلسطينية تحت الاحتلال

12/20/2023 2:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى عميد كلية التربية الرياضية الدكتور محمد الذيابات فعاليات ندوة " الرياضة الفلسطينية تحت الاحتلال – الواقع والطموح" التي نظمتها الكلية بالتعاون مع رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية لفرع الشمال.
وشارك، في الندوة، اللاعب الوطني السابق الإعلامي مهند محادين، والصحفي الرياضي مفيد حسونة، والأمين العام الأسبق للجنة الأولمبية الفلسطينية الدكتور مازن الخطيب، ومدرب المنتخب الفلسطيني الأولمبي الكابتن إيهاب أبو الجزر عبر تطبيق الزوم.
وتفاعل الحضور مع محاور الندوة، خاصة فيما يتعلق بالحديث الذي أدلى به النجم السابق للكرة الأردنية والمذيع المتميز مهند محادين، والذي أشار فيه إلى الدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية الرياضية في فلسطين بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تطرق محادين إلى استهداف الاحتلال للرياضيين الفلسطينيين، وازدواجية المعايير عند المؤسسات الرياضية الدولية التي تكيل بمكياليين، وهو ما بدا واضحا في الفترة الأخيرة.
وناشد محادين المؤسسات الرياضية بضرورة انصاف الرياضيين الفلسطينيين الصادمين الباحثين عن نقل قضيتهم العادلة من خلال التظاهرات الرياضية، مجددا التأكيد على الدعم الأردني منقطع النظير للأهل في فلسطين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين، في جميع المجالات بما في ذلك المجال الرياضي.
كما اثنى محادين على دور جامعة اليرموك في تنظيم مثل هذه الندوات المؤثرة، والقادرة على نقل الهموم إلى أبعد مدى، بحثا عن الحلول.
ومن جهته، قال حسونة إنه من الصعب جمع لاعبي المنتخبات الفلسطينية في مكان واحد، مشيرا إلى أن عام 2008 كان بداية نهضة الرياضة الفلسطينية بشكل أفضل عما كانت عليه سابقا، متمنيا التوفيق للرياضة الفلسطينية التي الزاخرة بالمواهب.
وتطرق حسونة إلى العديد من ممارسات الاحتلال القمعية الهادفة إلى إسكات الرياضة الفلسطينية، متمنيا للأهل التوفيق في جميع المجالات بما في ذلك المجال الرياضي.
بدوره قال الذيابات، إن الندوة جاءت للحديث عن واقع الرياضة الفلسطينية في ظل الاحتلال لإلقاء الضوء عليها، مؤكدا أن الرياضة بالنسبة للشعب الفلسطيني كانت وما تزال إحدى أذرع المقاومة الشعبية التي سعى الاحتلال لعرقلتها وطمس معالمها، مبينا أن الرياضة أصبحت للفلسطينيين بمثابة هوية بل أصبحت جزءا من صراع البقاء الفلسطيني ووجوده.
واستذكر ذيابات أسماء الرياضيين الفلسطينيين الذين استشهدوا وطالتهم يد الغدر الإسرائيلية مثل لاعب ومدرب كرة القدم عاهد زقوت، ولاعب الكراتيه الراحل يوسف قدومي، وغيرهم من اللاعبين.
أما الخطيب فقد قال: استشهد 104 أشخاص من الحركة الرياضية وحتى الأسبوع الماضي 14 شهيدا في قطاع غزة لم يتم التعرف على هوياتهم لصعوبة التواصل، كما دُمرت المنشآت (ملعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة رفح).
وبدوره، أكد أبو الجزر معاناة الرياضيين الكبيرة من إجراءات الاحتلال ومن الصعب جمع لاعبي الوطن في منتخب واحد، مشيرا إلى أن 90 % من المعسكرات الرياضية تُقام في الأردن فهي حاضنة للرياضة الفلسطينية، لافتا إلى تحول ملعب رفح إلى مستشفى وأن الإعلام لا ينقل سوى 10 % من الأحداث في غزة.
وخلال الندوة عُرض فيديو من إنتاج طالب كلية الإعلام قتيبة بني حمد، يعبر عن واقع الرياضة الفلسطينية، ولجوء الأطفال للرياضة للهروب من واقع الحرب المؤلم. حضر الندوة التي أدارتها نائب عميد كلية الإعلام الدكتورة ناهدة مخادمة، عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة الكلية.

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