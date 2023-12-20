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عتب رمثاوي على عموتة.. الوحدات يفاتح مدربه للرحيل

12/20/2023 2:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
غضب وحداتي يقود لمناقشة استبدال المدرب
 ساد غضب داخل أروقة نادي الوحدات وجماهيره، بعد تعادل الفريق أمام شباب العقبة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت أول من أمس، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.
هذا الغضب الوحداتي على النتيجة والأداء، تسبب في تأجيل سفر المدير الفني العماني رشيد جابر، الذي كان مقررا أمس، وذلك بسبب مطلب الإدارة بالجلوس مع المدير الفني ومناقشته حول سبب تراجع الفريق، وبالتالي مناقشة موضوع فسخ العقد بين الطرفين في حال تم الاتفاق على ذلك.
ووفق المعلومات، فإن الإدارة يفترض أن تكون قد التقت بالمدرب العماني مساء أمس، لبحث واقع الفريق والتطرق إلى الخيارات التصحيحية، حيث تفيد المعلومات بأن أحد الخيارات، يتمثل في مفاتحة المدرب العماني بفسخ العقد، في حال تم الاتفاق على التفاصيل، وفي حال نال هذا الخيار موافقة الإدارة بالإجماع.
الرمثا مستاء من توقيت عموتة
 كشف مصدر في نادي الرمثا، عن استياء وامتعاض من المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، بسبب توقيت إعلان تشكيلة المنتخب، رغم استمرار مباريات الدوري، ما يوثر على معنويات اللاعبين الذين لديهم طموح بالتواجد في التشكيلة.
المصدر قال: على سبيل المثال حارس مرمى الرمثا مالك شلبية يقدم مستويات جيدة، ولديه أمل بالانضمام للمنتخب الوطني، ولكنه اصيب بصدمة بعد خلو التشكيلة من اسمه، وهو على أبواب مباراة بالدوري اليوم، ما قد يضرب معنوياته.
واعتبر الرمثا أن مدرب المنتخب يجب أن يحترم جميع الأندية واللاعبين، وينتظر حتى انتهاء منافسات الجولة، قبل إعلان التشكيلة.
الجهاز الفني للأولمبي يطمئن على ذيابات في المستشفى
 اطمأن المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبدالله أبو زمع، والمدرب العام للمنتخب أمجد الطاهر، على لاعب المنتخب ونادي الرمثا هايل ذيابات، بعد خضوعه، أمس، لعملية ناجحه في الرباط الصليبي للركبة.
وخضع اللاعب لعملية في مستشفى ابن الهيثم بعمان، بانتظار البدء قريبا في عملية العلاج التأهيلي، ما يعني احتمالية غيابه عن المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.
وحرص أبو زمع على زيارة اللاعب عقب الانتهاء من العملية، للاطمئنان على صحته، ورفع معنوياته، وتحفيزه للمرحلة المقبلة التي تتطلب إعدادا تأهيليا متميزا، لضمان العودة إلى الملاعب بأسرع وقت.
سبب غياب لوحات التبديل في مباراة الفيصلي وشباب الأردن
 كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة، أن غياب لوحة التبديلات خلال مباراة الفيصلي وشباب الأردن، التي جرت أول من أمس، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات دوري المحترفين، جاء بسبب تعطل هذه اللوحات في الشوط الثاني من المباراة.
وأشار المصدر لـ"الغد"، إلى أن الحكام تفاجأوا بعدم صلاحية لوحات التبديل، ما استدعى المناداة على كل لاعب من أجل استبداله خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفيصلي 1-0، في مشهد أثار انتقادات الجمهور الذي تابع الحالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر حمل اتحاد الكرة مسؤولية ما حدث، على اعتبار أنه يفترض أن يكون هناك بديل للوحات في حال تعطل إحداها.
مطالبة المنتخب النسوي برصد إسراء مبيضين
 طالب نادي البترا، الإدارة الفنية والإدارية للمنتخب النسوي لكرة القدم، بضرورة رصد لاعبة الفريق إسراء مبيضين، للوقوف على مستواها الفني العالي، وأحقيتها بالانضمام لصفوف منتخب النشميات.
وتلعب إسراء مبيضين البالغة من العمر 21 عاما، في صفوف فريق الجامعة الأردنية، حيث تشكل ركيزة أساسية في الفريق، رغم ازدحام الجامعة باللاعبات حتى المتواجدات في المنتخب الوطني النسوي.
وشهدت الفترة القليلة الماضية، تلقي اللاعبة عروضا عدة من أندية الدرجة الأولى بالسعودية، ولكنها رفضت ذلك بسبب انتظامها في الدراسة الجامعية، كما رفضت عرضين من ناديين محليين، بسبب ارتباطها بناديها البترا.
ويأمل نادي البترا أن تشهد المرحلة المقبلة، استدعاء إسراء للمنتخب النسوي، لأحقيتها في تمثيله في المرحلة المقبلة.
الروابدة يعلن انتهاء عقده مع سيلانغور الماليزي
 أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الدين الروابدة، انتهاء عقده مع فريق سيلانغور الماليزي، من دون أن يتحدث عن الخطوة التالية.
وعقب إعلان الروابدة عن انتهاء عقده مع سيلانغور، بدأت التكهنات حول وجهة الروابدة المقبلة، سواء البقاء في ماليزيا، أو العودة لأحد الأندية المحلية المنافسة، بانتظار قرار اللاعب.

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