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السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل ينطلق اليوم

12/20/2023 2:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – ينطلق صباح اليوم الخميس، السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم لفئتي الكبار والناشئين، بتنظيم من اتحاد الفروسية الملكي الأردني، وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، بمشاركة واسعة من الفرسان الذين يبحثون عن تحسين أرقامهم والمنافسة على المراكز الأولى والجوائز المالية.
ويشارك في الحدث الرياضي الذي يقام سنويا في منطقة وادي رم أكثر من 90 فارسا من دول عربية وأجنبية إضافة إلى نخبة من الفرسان الأردنيين، وسط ترتيبات أنيقة من أسرة اتحاد الفروسية الملكي، والذي يحرص على إظهار السباق بأفضل صوره الفنية والتنظيمية خصوصا في ظل المشاركة النوعية.
وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة التحضيرات لإقامة هذا الحدث من خلال تجهيز القرية الخاصة بالسباق الذي يعد من أشهر وأقدم سباقات القدرة والتحمل في المنطقة، وخصوصا بعد اقامة قرية التحمل والتي تشمل على نقاط الفحص البيطري وبوابات الانطلاق والحظائر المخصصة لإقامة الخيول المشاركة في السباق، بالإضافة الى تحديد الأماكن الخاصة بمندوبي وسائل الاعلام واللجان العاملة.
وتعودت منطقة وادي رم منذ عشرات السنوات على استقبال الرياضات الصحراوية، وخصوصا المتعلقة في الهجن والخيول وبترحيب واسع من قبل السكان المحليين في المنطقة، لا سيما سباق الحسين للقدرة والتحمل الذي يحمل اسم الراحل الكبير الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
وأقيم أمس الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباق، حيث تعد عمليات الفحص البيطري جزءا من سباقات القدرة، بعد أن اعتمدها الاتحاد الدولي للفروسية ضمن قوانينه بهدف حماية الخيول المشاركة، عبر عمليات فحص تعقب مراحل السباق بصورة عامة، كما أن عمليات وآليات الفحص البيطري في سباقات القدرة، هي جزء من قوانين الاتحاد الدولي للفروسية، التي يتوجب على الخيل اجتيازها بنجاح حتى يتم إعلان الجواد والفارس الفائزين بلقب السباق.
ويكتسب سباق وادي رم الدولي الذي ينظمه اتحاد الفروسية سنويا أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي نظرا لانتظام إقامة السباق في كل عام، والمنطقة السياحية الخلابة، التي يقام فيها السباق، حيث إن مسارات السباق والطريق التي تم تحديدها مسارا للخيول المشاركة في السباق تتمتع بمواصفات عالمية، من حيث طبيعة المنطقة وتضاريسها الجغرافية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والجبال الشاهقة بمنطقة وادي رم.

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