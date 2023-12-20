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اتفاق مبدئي بين اتحاد الطائرة والتربية الريادية لرعاية الدوري الممتاز

12/20/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أعلن نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، عن الوصول إلى اتفاق مبدئي مع مدير عام مدارس التربية الريادية يوسف داوود، لرعاية الدوري الممتاز للكرة الطائرة لمدة 3 سنوات، مشيرا أن ما نسبته 70 % من اتفاقية الرعاية ستوجه إلى أندية اللعبة والمنتخبات الوطنية.
جاء ذلك، على هامش اجتماع اللجنة المنظمة العليا لبطولة الأندية العربية، الذي عقد في قاعة السلام في مدينة الحسين للشباب.
وأكد قطيشات على أهمية استضافة البطولة، تبعا للقيمة الفنية للأندية المشاركة، مثمنا استجابة القامات الوطنية ورجال الأعمال لدعم خطط ونشاطات اتحاد الكرة الطائرة.
وأشار قطيشات إلى أن الأندية التي أعلنت مشاركتها في البطولة التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 28 شباط (فبراير) المقبل، هي كاظمة وبرقان (الكويت)، النجمة ودار كليب (البحرين)، الأهلي والسويحلي (ليبيا)، بني ياس (الإمارات)، السيب والنجمة (البحرين) وشباب الحسين وعيرا (الأردن)، متوقعا أن يصل عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقا مع إغلاق باب التسجيل في 7 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأوضح قطيشات، أن صالة قصر الرياضة بات جاهزة لاستضافة الحدث العربي، والوصول إلى اتفاق بالنسبة لاستخدامها وحل مشكلة البساط، في الوقت الذي تتدرب فيه الفرق بصالات المدارس الريادية، جامعة البتراء، الجامعة الأردنية، المشرق، والبكالوريا، وأضاف: "توصلنا إلى اتفاقيات مع الفنادق، وحللنا مشكلة المواصلات، والفريق الطبي من الخدمات الطبية الملكية، ونشكر مساهمات قوات الأمن العام والدرك والقوات المسلحة الأردنية على دعمها للبطولة".
وكشف قطيشات عن الوصول إلى اتفاق مع وزارة الشباب إلى تخصيص صالة قصر الرياضة لنشاطات كرة الطائرة، موضحا أن الاتفاق جرى بطرح الاتحاد بتأمين الداعمين لصيانة وتأهيل الصالة، حيث أكد داوود ورجل الأعمال أيمن أبو هنية تكفلهما بتوفير الدعم المطلوب لأغراض الصيانة.
وفي رده على استفسار "الغد" حول جاذبية نشاطات الكرة الطائرة لرعايته المتوقعة، بين داوود أن رعاية الكرة الطائرة جاءت حرصا على تحقيق المصلحة الوطنية للرياضة الأردنية، وأنه اتفق مع قطيشات على الخطوط العريضة لخطة الرعاية، والتي ستتوجه إلى الأندية والمنتخبات الوطنية وسيتم الكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة".
من ناحيته، أشار أبو هنية إلى أن دعم بطولة الأندية العربية، ينطلق من المسؤولية الوطنية، مثمنا الجهود والخطوات الساعية للتطوير، ومؤكدا على جاهزية تقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاح المنشود.
وصرح مدير البطولة سليمان العساف، أنه تم إنجاز ما نسبته 90 % من تجهيزات استضافة البطولة، مقدرا وقفة القامات الوطنية من رجال الأعمال في اللجنة المنظمة لاستضافة أقوى بطولات الأندية العربية، الذي يمثل فيها فريقا شباب الأردن وعيرا الطائرة الأردنية.

MENAFN20122023000072011014ID1107635113

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