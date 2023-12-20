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الكشف عن الفائزين ببطولة الأردن للدفع الرباعي

12/20/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - كشفت الأردنية لرياضة السيارات الفائزين في بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي 2023، حيث أحرز السائق وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، وجاء السائق نضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة في المركز الأول في الترتيب العام للمجموعة برو، وجاء السائق حمدان العواملة وملاحه عمر العمري في المركز الأول للترتيب العام للمجموعة سيمي برو.
وكانت قد اقيمت العام الحالي ضمن روزنامة الأردنية لرياضة السيارات 3 سباقات في متنزة غمدان – طريق ‏‏المطار ومنطقة الكاولين – ماحص وفيما يلي الفائزون في جولات البطولة:
‏‏- الجولة الأولى: فاز السائق فراس الموسى بلقب السباق، وأحرز السائق حازم فودة وملاحه شادي فودة (فلسطين) المركز الثاني- (جيب رانجلر)، وأحرز السائق أحمد سليحات وملاحه معاذ سليحات (سوزوكي ساموراي) المركز الثالث، واقيمت منافساته في متنزة غمدان – طريق ‏‏المطار.
الجولة الثاني: أحرز السائق وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب رانجلر) - (فلسطين) لقب السباق ، واحتل السائق وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر) المركز الثاني، ‏‏وأحرز السائق وليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، المركز الثالث، وأقيمت منافساته في متنزة غمدان – طريق
الجولة الثالثة: فاز السائق ثابت المهيرات ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس)، بلقب السباق، وجاء السائق رعد أزماف ‏وملاحه نصر عمرو (تويوتا هايلوكس) بالمركز الثاني، وأحرز السائق نضال فياض وملاحه ‏ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس) المركز الثالث واقيم السباق منطقة الكاولين – ماحص.

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