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لقاءان في ختام المرحلة الأولى من سلة الناشئين اليوم

12/20/2023 2:27:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- تختتم، اليوم، مباريات المرحلة الأولى من إياب دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"؛ حيث يلتقي فريقا اتحاد عمان والرياضي عند الساعة الخامسة مساء، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، تليها مواجهة فريقي نجوم الإنجليزية ونجوم الأردن عند الساعة السابعة مساء.
وتغلب فريق الرياضي على فريق نجوم الأردن بنتيجة (79-40)، في لقاء جمعهما أول من أمس في صالة الأمير حمزة، وبرز فيه لاعبه عمر الفقيه بتسجيله 14 نقطة و9 متابعات و6 ستيل بفاعلية 23، يليه عبدالرحمن النوباني بتسجيله 22 نقطة و5 متابعات وتمريرتين و3 ستيل بفاعلية 19، فيما كان قصي أبو سماح اللاعب الأبرز من جانب نجوم الأردن بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و12 متابعة وتمريرة و2 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 12.
وأنهى الأرثوذكسي المرحلة الأولى متصدرا لمجموعته الأولى برصيد 19 نقطة، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 17 نقطة والرياضي ثالثا برصيد 15 نقطة، وهي الفرق الثلاثة التي تأهلت عن المجموعة للدور الثاني، فيما حل نجوم الأردن رابعا بـ12 نقطة ونجوم الإنجليزية خامسا بـ11 نقطة ونجوم الجبيهة سادسا بـ10 نقاط.
واختتمت فرق المجموعة الثانية مشوارها في المرحلة الأولى، والتي تأهل عنها ثلاثة فرق، هي: الإنجليزية (20 نقطة) ونجوم الأرثوذكسي (18 نقطة) ونجوم اتحاد عمان (15 نقطة)، والأخير تأهل بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة عن الأهلي، الذي حل رابعا بالرصيد النقطي نفسه، فيما جاء المقاولين والجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 11 نقطة لكل منهما.
وفي مجموعتي الشمال، تأهلت فرق شباب بشرى (12 نقطة) وغزة هاشم (10 نقاط) وكفر راكب (7 نقاط) عن المجموعة الثالثة للدور الثاني، وغادر فريق الأشرفية البطولة من الدور الأول بحلوله في المركز الرابع والأخير بنفس رصيد كفر راكب، الذي يتقدم عنه بأفضلية فارق المواجهات المباشرة.
وتأهلت فرق بيت ايدس (11 نقطة) والجليل (10 نقاط) وكفريوبا (8 نقاط) عن فرق المجموعة الرابعة، فيما غادر فريق دير أبي سعيد البطولة بحلوله رابعا (7 نقاط).

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