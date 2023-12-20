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مغير السرحان يعود من السلط بفوز ثمين في دوري المحترفين

12/20/2023 2:27:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- عاد مغير السرحان بفوز ثمين من أرض مستضيفه السلط 2-1، في المباراة التي جرت أمس على ملعب السلط، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وتقدم مغير السرحان بالنتيجة عبر مهاجم السوري سامر خانكان، قبل أن يعدل محمود جمال الكفة للسلط بتسجيله هدف فريقه الوحيد، فيما سجل البديل محمد الجوهري هدف الفوز لمغير السرحان في الدقيقة الأخيرة.
وصعد مغير السرحان للمركز السابع بعد بلوغه النقطة 11، فيما تراجع السلط للمركز التاسع وتجمد رصيده النقطي عند 10 نقاط.
وتختتم مباريات الجولة الحادية عشرة اليوم بمواجهتين، حيث يلتقي معان (10 نقاط) مع الأهلي (8 نقاط) على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الرابعة مساء، فيما يواجه الرمثا (13 نقطة) نظيره الجليل (8 نقاط) على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
السلط 1 مغير السرحان 2
مثل السلط: أحمد الصغير، إبراهيم دلدوم، محمد زريقات، محمد مصطفى (زيد جابر)، عاصم أبو التين (خليل بني عطية)، أنس الجبارات، خالد العسولي (محمود جمال)، محمد غانم، عبد الله ذيب، سيف الدين البشابشة وعدي القرا.
المدير الفني: عماد خانكان.
مغير السرحان: محمد الحايك، زيد أبو الريش، قصي طنوس، غيث العثامنة، أحمد أبو انجيلة، أحمد أبو صعيليك، معتز عبيدات (كريم سليمان)، محمد العملة (محمود فريتخ)، حمزة الشمالي، سامر خانكان (محمد الجوهري) وصهيب أبو هشهش (أحمد الصياحين).
المدير الفني: خالد الدبوبي
الحكام: محمد عرفة، محمد الخلف، أحمد مؤنس ومراد الزواهرة رابعا.
الإنذارات: بطاقة حمراء لأحمد أبو صعيليك، وإنذار لحمزة الشمالي (مغير السرحان) زيد جابر (السلط)
سيناريو الأهداف
- نفذ مهاجم مغير السرحان سامر خانكان ركلة جزاء بنجاح على يسار حارس مرمى السلط أحمد الصغير (6).
- منح لاعب السلط عدي القرا الكرة برأسه لزميله البديل محمود جمال الذي وضعها من اللمسة الأولى على يمين الحارس محمد الحايك (48).
- تسلم لاعب مغير السرحان البديل محمد الجوهري كرة خلف مدافعي السلط، وتقدم نحو المرمى واضعا الكرة في الشباك على يمين الحارس (89).
فرص المباراة
- سدد عبيدات كرة قوية من مسافة بعيدة التقطها الصغير بنجاح (28).
- استمر الصغير بحضوره المميز بين الخشبات الثلاث وأوقف محاولة أبو هشهش (31).
- حاول خانكان تعزيز النتيجة بتسديدة من الطرف أبعدها الصغير عن مرماه باقتدار (32).
- مرر أبو هشهش كرة على طبق من ذهب لزميله خانكان سددها الأخير بتسرع فوق المرمى (36).
- صوب ذيب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء نجح الحايك بإبعادها عن مرماه بصعوبة (45+1).
- أهدر القرا فرصة التقدم بالنتيجة بانفراده بالمرمى ليسدد الكرة برعونة ويتصدى لها الحايك (61).
- سدد فريتخ كرة من مسافة بعيدة جاورت المرمى (80).

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