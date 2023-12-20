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مشاركة تاريخية لشلباية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

12/20/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يشارك لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (إحدى بطولات الجراند سلام) ذات الـ 2000 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة في العاصمة الأسترالية ملبورن، بمشاركة أبرز لاعبي كرة المضرب.
وسيخوض النجم الأردني هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه، من خلال التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي، إذ سيبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 128 لاعبا في منافسات الفردي رجال.
وتعد بطولة أستراليا إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، وتقام سنويا في آخر أسبوعين من شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام، بحيث ستنطلق النسخة المقبلة في 15 وحتى 28 من الشهر ذاته، كما تمتاز البطولة بثاني أعلى جمهور ببطولات التنس بعد أميركا المفتوحة.
وجاءت مشاركة شلباية البالغ من العمر 20 عاما، بناء على التصنيف الذي يحتله في الفترات الحالية، على الرغم من تراجعه 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، واستقراره في المركز 196 عالميا، ويتطلب منه تخطي أكثر من منافس لبلوغ الجدول الرئيسي للبطولة.
وتبلغ قيمة الجوائز المالية في البطولة 76 مليونا و500 ألف دولار، ويضمن الفائز الحصول على 2 مليون و430 ألف دولار، إلى جانب الظفر بألفي نقطة، مقابل 1200 نقطة للوصيف ومليون و215 ألف دولار.
ومن أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة بالجدول الرئيسي، حامل لقب النسخة الماضية وصاحب المركز الأول بالتصنيف الدولي، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والذي سبق له التتويج باللقب في 10 مناسبات.
كما يشارك أيضا عدد من اللاعبين البارزين، ومنهم الروسي دانيل ميدفيف (المصنف 3 عالميا)، الروسي أندريه روبليف (المصنف 5 عالميا)، اليوناني ستيفانوس تسيباس (المصنف 6 عالميا)، الأمريكي تايلور فريتز (المصنف 10 عالميا)، النرويجي كاسبر رود (المصنف 11 عالميا)، الكندي فيليكس أوجير أليازيمي (المصنف 29 عالميا)، والإسباني رافايل نادال المتوج باللقب مرتين عامي 2022 و2009، وصاحب المركز 666 عالميا بالتصنيف الأخير.
واختتم شلباية مشاركاته في العام 2023 بخوضه بطولة الجيل القادم بنسختها السادسة، والتي أقيمت في مدينة جدة السعودية بمشاركة 8 لاعبين مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراة واحدة جاءت على حساب الأميركي أليكس ميكيلسن بثلاثة أشواط لواحد، مقابل الخسارة أمام الصربي حمد ميديدوفيتش 1-3، ومن الفرنسي لوكا فان أش 1-3.
وجاءت مشاركات شلباية في العام الحالي مميزة، ما جعلته متصدرا للاعبين العرب في التصنيف العالمي لأكثر من مرة، ومن أبرزها الحصول على لقب بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ 75 نقطة، والظفر ببطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية بمنافسات الزوجي مع زميله الإسباني دانيل رينكون، فيما شارك بالعديد من البطولات المهمة، ومنها بطولة مدريد للأساتذة ذات الـ 1000 نقطة، وبطولة قطر المفتوحة، وخوض تصفيات بطولة ميامي المفتوحة.

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