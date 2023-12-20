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النشامى يبدأ ترتيب أوراقه الفنية وصولا للتشكيلة المثالية

12/20/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم أمس تحضيراته الفنية والبدنية، للمشاركة في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين، بحضور اللاعبين المحليين، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين بالخارج تباعا.
وينتظر أن يشهد تدريب اليوم مشاركة اللاعبين المحترفين في الدوري الماليزي نور الروابدة وفادي عوض، حيث ضمت قائمة المنتخب 10 لاعبين محترفين في أندية خارجية وهم: يزن أبو ليلي، محمد أبو حشيش، يزن عرب، فادي عوض، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمد أبو زريق شرارة، موسى التعمري، علي علوان، ويزن نعيمات، فيما شهدت القائمة تواجد مهاجم الفيصلي والمنتخب الأولمبي رزق بني هاني للمرة الأولى في تاريخه، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مشاركته فريقه في منافسات دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا.
وتستمر الجرعات التدريبية اليومية للمنتخب لغاية يوم الثلاثاء المقبل، ليطير في نفس اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمواجهة نظيره المنتخب اللبناني في الثامن والعشرين من الشهر الحالي في مباراة ودية على ملعب رشيد كرامي البلدي، حيث يهدف المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة للوصول للتشكيلة المثالية للنشامى، والقادرة على تحقيق أهدافه وتطلعات الشارع الرياضي الأردني، من خلال اختيار القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي تضم 26 لاعبا، حيث سيتم استبعاد 4 لاعبين من التشكيلة الأولية التي اختارها عموتة أول من أمس وتضم 30 لاعبا، عقب ودية المنتخب اللبناني وقبل التوجه للعاصمة القطرية الدوحة من أجل إقامة معسكر تدريبي يتخلله لعب مواجهتين وديتين أمام المنتخب القطري في الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، ومع المنتخب الياباني يوم التاسع من الشهر نفسه.
وطلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات المشاركة في البطولة، إعلان القائمة النهائية قبل 10 أيام من انطلاق البطولة، بحسب المادة 26 فقرة 7 من لائحة البطولة، ويجب أن تتضمن 26 لاعبا كحد أقصى و18 كحد أدنى، ويجب أن تتضمن ايضا 3 حراس مرمى.
ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وسيواجه النشامى نظيره المنتخب الماليزي يوم 15 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الأردن على ستاد الجنوب.
ويستكمل "النشامى" مشواره في مشاركته الخامسة في النهائيات، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه، وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.
من جانب آخر شارك عموتة في ندوة لمدربي المنتخبات الوطنية المشاركة في كأس آسيا قطر 2023، والتي نظمها الاتحاد الآسيوي، وذلك عبر تقنية فيديو الاتصال مع بقاء أقل من شهر واحد على انطلاق البطولة، حيث هدفت الندوة التي حضرها المديرون الفنيون والمدربون المساعدون ومحللو الأداء في المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إطلاع جميع المنتخبات الـ24 المشاركة على الجوانب الفنية الكثيرة التي ستكون النقطة المحورية لمجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال كأس آسيا 2023.
وكان من أبرز ما شهدته الندوة عرض تقديمي قدمه هاري لوي مسؤول فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحليل الأداء والرؤى، وريغيس بارديت مدير تكنولوجيا وبيانات كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللذان شاركا مختلف أنواع البيانات التي ستكون متاحة على منصة بيانات الاتحاد الدولي، مثل التحليلات المتقدمة وبيانات الأداء، وكيف يمكن أن تكون بمثابة أداة محورية في رفع أداء الفرق طوال المنافسة.
وسلط المدير الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم آندي روزبورغ، الضوء أيضا على عدد من الابتكارات التكنولوجية التي ستكون متاحة للفرق المشاركة لأول مرة في تاريخ البطولة، بدءا من توفر ملخصات الكاميرا التكتيكية وبيانات المباريات الحية إلى استخدام أجهزة نظام الأداء والتتبع الإلكتروني، مما يؤكد رؤية الاتحاد الآسيوي في ضمان نجاح المنتخبات في البطولات الكبرى.
وتحدث قائلا: عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، فقد قطعنا شوطا طويلا وهناك الكثير مما يمكننا القيام به مع كمية البيانات المتاحة لنا. ويمكننا استخدام هذه المعلومات المتوفرة لدينا لتحديد الاتجاهات بشكل أفضل وإثارة المزيد من نقاط الحوار التي يمكن أن تعزز أداء جميع فرقنا في المستقبل.

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