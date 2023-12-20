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سلة الناشئين والناشئات تعود إلى التصنيف العالمي بعد غياب

12/20/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- عاد المنتخب الوطني للناشئين والناشئات بكرة السلة، إلى قائمة ترتيب المنتخبات في التصنيف العالمي لكرة السلة "فيبا"، وذلك بعد غيابهما عن مراكز التصنيف لنحو 10 سنوات، في ظل فترات الانقطاع السابقة عن مشاركتهما في البطولات الآسيوية والدولية لأسباب متباينة.
وتقدم المنتخب الوطني للناشئين إلى المركز 51 عالميا و10 آسيويا والخامس عربيا برصيد 262.5 نقطة، وفقا للتصنيف العالمي الجديد، وذلك بعدما حل "صقور الناشئين" في المركز الثامن بالنسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 عاما، التي أقيمت مؤخرا في قطر.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، في حديثه لـ"الغد": "عودة المنتخبات الوطنية للفئات العمرية للتصنيف العالمي تؤكد العمل الصحيح الذي نقوم به، ما يزال هناك الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة".
واستطرد: "نمتلك مخزونا بشريا من المواهب على صعيد الناشئين والناشئات، ولدينا استراتيجيات واضحة نعمل عليها، للتدرج في إكسابهم الخبرات وصقل مهاراتهم، لرفد المنتخب الوطني الأول للرجال والسيدات في المستقبل بالأسماء القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات".
آسيويا، تصدرت إيران الترتيب بجمعها 528.8 نقطة، تليها الصين ثانية بـ514.1 نقطة، والفلبين ثالثة بـ506.7 نقطة، واليابان رابعة بـ456.4 نقطة، وكوريا الجنوبية خامسة بـ435.9 نقطة، والصين تايبيه سادسة بـ357.3 نقطة، ولبنان سابعة بـ353.7 نقطة، والهند ثامنة بـ346.3 نقطة، وقطر تاسعة بـ271.1 نقطة، والأردن عاشرة بـ262.5 نقطة.
وفي تصنيف الناشئات، تقدم المنتخب الوطني للناشئات 11 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد، ليحتل المركز 77 عالميا و15 آسيويا والسادس عربيا برصيد 123.7 نقطة.
ويأتي تقدم منتخب الناشئات في التصنيف العالمي، بعد حلول المنتخب الوطني تحت 16 عاما في المركز الثامن بنهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، فيما حل منتخب الناشئات تحت 18 عاما في المركز السادس بالمستوى الثاني من بطولة كأس آسيا لكرة السلة، والذي اختتم مؤخرا في الهند.
آسيويا، تصدرت اليابان ترتيب منتخبات الناشئات بجمعها 629.2 نقطة، تليها الصين ثانية بـ536.6 نقطة، وكوريا الجنوبية ثالثة بـ479.7 نقطة، والصين تايبيه رابعة بـ451.8 نقطة، وأندونيسيا خامسة بـ239.9 نقطة، والهند سادسة بـ234.8 نقطة، والفلبين سابعة بـ230.9 نقطة، وسورية ثامنة بـ225.4 نقطة، وماليزيا تاسعة بـ182.2 نقطة، وإيران عاشرة برصيد 177.1 نقطة.
وأبقى الاتحاد الدولي "فيبا" المنتخب الوطني للسيدات في المركز 59 عالميا و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة، وفقا للتصنيف الصادر في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، عقب حلوله رابعا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك آنذاك، رغم اعتماده "نقاط التصنيف" الجديدة لدى السيدات، قبل أن يتراجع ويحصرها في ترتيب مراكز الناشئين والناشئات.
ولدى الرجال، ما يزال المنتخب الوطني الأول يتبوأ المركز 32 عالميا و7 آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة، وذلك بعد حلوله في المركز 32 بنهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023.

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