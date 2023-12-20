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فيبا يعتمد مواعيد النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2025

12/20/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - حدد الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، أوقات ومواعيد مباريات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية.
ويتواجد "صقور الأردن" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين والسعودية، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات، تايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا، وجاءت منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا في المجموعة الثانية، وتواجدت منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا في المجموعة الثالثة، كما جاءت منتخبات إيران وكازاخستان وقطر والهند في المجموعة الخامسة، وضمت المجموعة السادسة منتخبات، البحرين وسورية ولبنان والإمارات.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 شباط (فبراير) من العام الجديد 2024 في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، فيما يشهد اليوم ذاته مواجهة منتخبي العراق والسعودية عند الساعة السادسة مساء في صالة نادي الشعب بالعاصمة العراقية بغداد.
ويحل "الصقور" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، فيما يستقبل المنتخب الفلسطيني نظيره العراقي بالصالة الرياضية في الجامعة العربية الأميركية في محافظة جنين عند الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته.
ويتطلع المنتخب الوطني إلى ضمان ظهوره السابع عشر في تاريخ مشاركته ببطولة كأس آسيا والعاشر تواليا، حيث كان المنتخب الوطني قد سطر إنجازا خالدا في بطولة كأس آسيا بالعام 2011 تحت قيادة المدرب الأميركي تاب بالدوين، بعدما حل وصيفا لبطولة آسيا بخسارته المباراة النهائية أمام الصين بفارق نصف سلة (69-70)، في البطولة الآسيوية التي أقيمت للمرة الأولى في العام 1960.
إلى ذلك، يخوض المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عاما بكرة السلة، اختبارا وديا مع نظيره المنتخب المصري اليوم بصالة ستاد القاهرة، في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه في العاصمة المصرية القاهرة ويمتد حتى يوم الاثنين 25 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وينتظر أن يكون "الأولمبي" قد خاض اختبارين وديين مع فريق نادي المصرية للاتصالات وشقيقه المنتخب الكويتي في اليومين الماضيين، على أن يلتقي نادي الجزيرة المصري يوم غد في آخر مبارياته الودية المقررة حتى اللحظة، علما أن المنتخب الوطني يخضع لحصتين تدريبتين في اليوم الواحد، قبل أن تقتصر على حصة تدريبية صباحية واحدة في اليوم المقرر لخوض المباراة، وترتكز على تحسين نسب التصويب للاعبين.
وتضم قائمة المنتخب الأولمبي، المدير الفني مروان معتوق ومساعده هيثم طليب والمعالج إبراهيم بني فواز ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب 17 لاعبا، وهم: عبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة وأحمد الخزاعلة وأدهم دجاني وروحي الكيلاني وأحمد الحموري وعلي كنعان وباسل أبو عبود وفادي قرمش ونبيل أبو شريخ وعاكف الشياب وعصام هزايمة وعمر أبو شريخ ونبيل خوالدة ومحمود هزايمة وعمر سلمان وعبدالله شتات.

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