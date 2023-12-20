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شوط الفرصة الوحيدة.. برهان واضح على تراجع الكرة المحلية فنيا

12/20/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - كشفت قمة الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم، والتي جمعت الفيصلي وشباب الأردن أول من أمس، عن التراجع المخيف الذي أصاب مستوى مسابقة الدوري.
وتم اعتبار المباراة على أنها الأهم في الجولة، تبعا لعراقة الفريقين محليا وقاريا، وهما الفريقان المحليان الوحيدان اللذان توجا بلقب كأس الاتحاد الآسيوي.
وشهدت المباراة فوز الفيصلي في اللقاء بهدف وحيد أحرزه يوسف أبو جلبوش "صيصا"، بعد مضي نصف ساعة على بداية المباراة، ليبلغ "الأزرق" النقطة 20 في المركز الثالث، ويبقي على حظوظه بالمحافظة على اللقب، في ظل تبقي مباراتين مؤجلتين له.
وكان المستوى الفني العام في اللقاء ضعيفا، إذ لم تحضر الخطورة إلا في حالات نادرة، كما تم الاعتراض باستمرار على المستوى التحكيمي، ما أدى إلى فتور اللقاء وشعور المتابعين بالملل سواء في المدرجات أو خلف الشاشات.
ولم يشهد الشوط الثاني سوى محاولة حقيقية واحدة على مرمى الطرفين، والتي جاءت بخطأ من مدافعي شباب الأردن في الدقيقة الأولى، لتصل للاعب الفيصلي حاتم الروشدي، الذي تقدم بالكرة وسددها ليتصدى لها الحارس أحمد جعيدي، ضم استمر الشوط الثاني بدون أي هجمة حتى النهاية.
وأثبتت هذه المواجهة، حالة التراجع الفني عند الفرق المحلية في المباريات الرسمية، حيث كان الفيصلي بحاجة ماسة للظهور بصورة ملفتة من أجل إرضاء جماهيره بعد التعثرين الأخيرين على الصعيد المحلي أمام سحاب والحسين إربد.
ويعد خروج الفيصلي المبكر من مجموعات دوري أبطال آسيا، ومغادرة الوحدات الدور الأول من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، خير دليل على أن الفرق المحلية تعيش بأسوأ فتراتها، مع وجود مبرر دائم من قبل الغالبية، بأن العامل المادي يؤثر على الصورة الفنية داخل المستطيل الأخضر.
وبرر المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، في حديثه لوسائل الإعلام عقب اللقاء، أن سبب الخسارة وعدم تهديد مرمى المنافس، هو عدم وجود مهاجم صريح في الفريق، إلى جانب قلة الخبرة عند لاعبيه في مجاراة لاعبين بحجم الفيصلي، علما بأن معدل أعمار لاعبي الفريق هو الأقل في الموسم الحالي.
ومن السلبيات الأخرى التي ظهرت في اللقاء، تعطل اللوحة الإلكترونية خلال أحداث الشوط الثاني، ما أدى إلى استبدال اللاعبين من خلال المناداة عليهم من قبل الحكم الرابع، إلى جانب إعلان الوقت بدل من الضائع بيده للأجهزة الفنية، في مشهد أثار غضب الجماهير والنقاد الرياضيين، وغياب الاحترافية بكافة أشكالها لدى المنظومة الرياضية.

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