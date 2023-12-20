كيف تتجنب الإفراط في تناول الأطعمة؟



ووفقاً لصحيفة ((تلغراف)) البريطانية، فقد أشار عدد من خبراء الصحة إلى أن أحد أهم هذه العوامل هو تناول وجبة الغداء، أو الأطعمة الخفيفة مثل رقائق البطاطس والكعك والبسكويت، في الساعة الثالثة ظهراً، حيث تنخفض في هذا التوقيت مستويات الغلوكوز بالجسم بشكل طبيعي؛ الأمر الذي يحفز ((الغريلين (هرمون الجوع))).



ولفت الخبراء إلى أن هناك عوامل أخرى أيضاً يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تناول الأطعمة خلال اليوم؛ من بينها عدم ترطيب الجسم بالشكل الكافي، وعدم ممارسة مقدار كاف من التمارين الرياضية، واضطرابات النوم.



وقد أكدوا أن هناك طرقاً عدة يمكن أن تساعد الأشخاص على تجنب الإفراط في تناول الأطعمة والانزلاق إلى اتباع عادات غير صحية، ومن هذه الطرق:



الخروج في الهواء الطلق



تقول خبيرة التغذية ماريا باروانيوالا إن الخروج في الهواء الطلق، حتى لو كان ذلك للمشي لمدة 20 دقيقة يومياً، يمكن أن يقلل رغبة الشخص في تناول الطعام، خصوصاً إذا حدث ذلك بالنهار؛ لأن ضوء الشمس يزيد من إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم النوم، ويزيد من مستويات السيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي يعزز المزاج ويقلل من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية التي تعطي شعوراً بالراحة النفسية، مثل الشوكولاته على سبيل المثال.



ولفتت باروانيوالا إلى أن التمارين الرياضية تعمل بمثابة إلهاء، وتبعد أذهاننا عن التفكير في تناول الطعام.



ومع ذلك، أكدت خبيرة التغذية على أهمية عدم الإفراط في المشي خارج المنزل؛ لأن ذلك يعني أن الجسم سيحتاج إلى مزيد من الطاقة، وبالتالي سيزيد من الشعور بالجوع والحاجة لتناول الطعام.



اشرب كمية كافية من الماء



تقول باروانيوالا إنه يمكن لأجسامنا أن تسيء تفسير العطش على أنه جوع.

ومن ثم؛ فإن علينا أن نحافظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الماء والسوائل الأخرى، مثل شاي الأعشاب والحليب قليل الدسم والمشروبات الخالية من السكر.



الحصول على قسط كافٍ من النوم



تؤدي اضطرابات النوم إلى انخفاض مستويات الطاقة بالجسم وبالتالي زيادة الشعور بالجوع.



بالإضافة إلى ذلك، فإننا عندما نشعر بالتعب بسبب قلة النوم، نميل أكثر لتناول الوجبات الخفيفة، وفقاً لباروانيوالا.



ولفتت باروانيوالا إلى أن الحصول على قسط جيد من الراحة خلال الليل يمكّن الجسم من التحكم في مستويات هرموني الليبتين والغريلين، وهما الهرمونان اللذان يتحكمان في الشهية.



اختر وجبة غداء غنية بالبروتين



النظام الغذائي عالي البروتين يزيد من مستويات الطاقة بالجسم وينشط عملية التمثيل الغذائي ويساعد على هضم الطعام ويحرقه بشكل بطيء.

كما يؤثر على مستويات هرمونات الجوع ليجعلك تشعر بمزيد من الشبع، وفقاً لاختصاصي التغذية أيسلينغ بيغوت.



وأكد بيغوت أن تناول كمية كافية من البروتين في وقت الغداء من المرجح أن يمنع الأشخاص من تناول الوجبات الخفيفة لاحقاً.

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