الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية تسبب السرطان

موضحا أن الوزن الزائد لا يعني فقط أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، بل وخطر الإصابة بالأورام الخبيثة أيضا.



وبين الأخصائي أن لكل نوع من أنواع السرطان آلية تطور خاصة؛ فمثلا إفراز الكثير من الأنسولين يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس، وهو نوع شديد العدوانية، لذلك نسبة قليلة من المصابين به يبقون على قيد الحياة، لعدم ظهور أي أعراض له في مراحله الأولى، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار ((روسيا اليوم)).



كما حذر زيناتولين من أن زيادة إفراز هرمون الاستروجين لدى النساء البدينات يزيد من خطر إصابتهن بسرطان الثدي وسرطان الرحم بسبب زيادة كثافة بطانة الرحم.

كما أن الالتهابات المزمنة في الأمعاء والكبد الدهني تحفز ظهور الأورام الخبيثة.



وبالإضافة إلى ذلك، بسبب الوزن الزائد يتغير تركيب المرارة، ويمكن أن تتكون الحصى في كيس الصفراء، ما يؤدي إلى التهاب المرارة المزمن وقد يؤدي إلى سرطان كيس الصفراء، وفق قوله.



وفي هذا الاطار، ينصح الطبيب الروسي بضرورة إعادة النظر بالنظام الغذائي المتبع وتعديله عند ملاحظة زيادة مفاجئة في الوزن.

كما يجب الانتباه إلى نظام النوم. لأن الإنسان يبدأ بالإفراط في تناول الطعام عندما لا يأخذ قسطا كافيا من النوم. لذا؛ لا ينصح باتباع حمية غذائية صارمة، لأن القيود غالبا ما تؤدي إلى نتائج غير إيجابية، وفق قوله.



كما أن من الضروري تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح، وبصورة خاصة الأطعمة المصنع والوجبات السريعة والمشروبات الغازية السكرية. ومن الأفضل استبعاد الأطعمة المقلية بالزيت.

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