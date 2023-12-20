Wednesday, 20 December 2023 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية تسبب السرطان

12/20/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الروسي الدكتور مارات زيناتولين من أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات المصنعة والأطعمة المالحة والمشروبات الغازية يؤدي لزيادة الوزن والسمنة.

موضحا أن الوزن الزائد لا يعني فقط أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، بل وخطر الإصابة بالأورام الخبيثة أيضا.


وبين الأخصائي أن لكل نوع من أنواع السرطان آلية تطور خاصة؛ فمثلا إفراز الكثير من الأنسولين يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس، وهو نوع شديد العدوانية، لذلك نسبة قليلة من المصابين به يبقون على قيد الحياة، لعدم ظهور أي أعراض له في مراحله الأولى، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار ((روسيا اليوم)).


كما حذر زيناتولين من أن زيادة إفراز هرمون الاستروجين لدى النساء البدينات يزيد من خطر إصابتهن بسرطان الثدي وسرطان الرحم بسبب زيادة كثافة بطانة الرحم.

كما أن الالتهابات المزمنة في الأمعاء والكبد الدهني تحفز ظهور الأورام الخبيثة.


وبالإضافة إلى ذلك، بسبب الوزن الزائد يتغير تركيب المرارة، ويمكن أن تتكون الحصى في كيس الصفراء، ما يؤدي إلى التهاب المرارة المزمن وقد يؤدي إلى سرطان كيس الصفراء، وفق قوله.


وفي هذا الاطار، ينصح الطبيب الروسي بضرورة إعادة النظر بالنظام الغذائي المتبع وتعديله عند ملاحظة زيادة مفاجئة في الوزن.

كما يجب الانتباه إلى نظام النوم. لأن الإنسان يبدأ بالإفراط في تناول الطعام عندما لا يأخذ قسطا كافيا من النوم. لذا؛ لا ينصح باتباع حمية غذائية صارمة، لأن القيود غالبا ما تؤدي إلى نتائج غير إيجابية، وفق قوله.


كما أن من الضروري تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح، وبصورة خاصة الأطعمة المصنع والوجبات السريعة والمشروبات الغازية السكرية. ومن الأفضل استبعاد الأطعمة المقلية بالزيت.

اقرأ أيضا:

5 حقائق صادمة حول اللحوم المصنعة

MENAFN20122023000072011014ID1107635103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث