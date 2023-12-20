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البدانة بعد انقطاع الطمث.. ما أسبابها؟

12/20/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن ‫البدانة تعدّ من الظواهر الشائعة في مرحلة انقطاع الطمث، موضحة أن ‫التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال هذه المرحلة (تراجع إنتاج ‫هرمون الإستروجين)، تزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر ‫والدهون، مما يمهد الطريق للبدانة.


‫وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة الأخرى المؤدية إلى البدانة في مرحلة ‫انقطاع الطمث تشمل: تراجع الكتلة العضلية مع التقدم في العمر وقلة ‫الحركة، بالإضافة إلى العامل الوراثي.


‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب لمواجهة البدانة إذا كان مؤشر ‫كتلة الجسم (BMI) على حدود مرحلة السمنة، أي قريبا من المعدل ‫30، وإذا كانت الدهون متراكمة في البطن بصفة خاصة (الدهون الحشوية في ‫البطن).


‫ويجب استشارة الطبيب -أيضا- إذا كان محيط الخصر أكبر من 88 سم، مما يعني ‫ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

‫خطة علاجية


‫ويمكن مواجهة البدانة في مرحلة انقطاع الطمث من خلال خطة علاجية قوامها التغذية الصحية، أي تناول الخضروات والفواكه الطازجة والبقوليات ‫ومنتجات الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع الابتعاد عن ‫الدهون والحلويات.


‫ومن المهم -كذلك- المواظبة على ممارسة الرياضة والنشاطات الحركية؛ حيث ‫إن الرياضة تساعد على حرق الدهون، بحسب ما جاء في موقع الجزيرة نت.

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