البدانة بعد انقطاع الطمث.. ما أسبابها؟



‫وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة الأخرى المؤدية إلى البدانة في مرحلة ‫انقطاع الطمث تشمل: تراجع الكتلة العضلية مع التقدم في العمر وقلة ‫الحركة، بالإضافة إلى العامل الوراثي.



‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب لمواجهة البدانة إذا كان مؤشر ‫كتلة الجسم (BMI) على حدود مرحلة السمنة، أي قريبا من المعدل ‫30، وإذا كانت الدهون متراكمة في البطن بصفة خاصة (الدهون الحشوية في ‫البطن).



‫ويجب استشارة الطبيب -أيضا- إذا كان محيط الخصر أكبر من 88 سم، مما يعني ‫ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



‫خطة علاجية



‫ويمكن مواجهة البدانة في مرحلة انقطاع الطمث من خلال خطة علاجية قوامها التغذية الصحية، أي تناول الخضروات والفواكه الطازجة والبقوليات ‫ومنتجات الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع الابتعاد عن ‫الدهون والحلويات.



‫ومن المهم -كذلك- المواظبة على ممارسة الرياضة والنشاطات الحركية؛ حيث ‫إن الرياضة تساعد على حرق الدهون، بحسب ما جاء في موقع الجزيرة نت.

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