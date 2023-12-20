جراحة الصرع.. خيار بعد فشل الأدوية في تخفيف النوبة

MENAFN - Alghad Newspaper)وقد تكون جراحة الصرع خياراً عندما لا تسيطر الأدوية على النوبات، وهي حالة معروفة باسم الصرع المستعصي طبياً أو الصرع المقاوم للأدوية.وتُجرى جراحة الصرع لوقف النوبات أو تقليل حدتها، كما تُجرى لتخفيف حالات الوفاة المرتبطة بالنوبات وتقليل استخدام الأدوية المضادة لنوبات الصرع وتقليل الآثار الجانبية المحتملة للأدوية.أنواع جراحة الصرعوتنتج نوبات الصرع من نشاط غير معتاد لمجموعة من خلايا الدماغ تُسمى الخلايا العصبية، إذ يعتمد نوع الجراحة المطلوبة على موضع الخلايا العصبية التي تحفز النوبة وعمر الشخص الذي يخضع للجراحة، وتشمل ما يلي:الجراحة القطعية: الأكثر شيوعاً من أنواع جراحات الصرع، وتتضمن إزالة جزء صغير من الدماغ.العلاج الحراري الخلالي بالليزر:‎ أقل توغلاً من الجراحة القطعية، ويستخدم أشعة الليزر لاستهداف جزء صغير من نسيج الدماغ وتدميره.التنبيه الدماغي العميق: هو استخدام جهاز يُوضع بشكل دائم في أعماق الدماغ، ويطلق الجهاز إشارات كهربائية موقوتة ومنتظمة تعيق النشاط المحفز للنوبات.قطع الجسم الثفني: هو جراحة لاستئصال الجزء المسؤول في الدماغ عن ربط أعصاب جانبي الدماغ الأيمن والأيسر استئصالاً كلياً أو جزئياً.استئصال نصف الكرة: هو إجراء لاستئصال أحد جانبي الدماغ يُسمى قشرة الدماغ، وتُجرى عموماً للأطفال الذين يتعرضون لنوبات تبدأ من عدة مواضع في أحد نصفي الكرة، وتكون عادة ناتجة عن حالة موجودة لدى الطفل منذ الولادة أو الطفولة المبكرة.مخاطر الجراحة:الصداع.السكتة الدماغية.مشكلات في الذاكرة والكلام.إعاقة بصرية تتداخل فيها مجالات الرؤية في عينيك.اكتئاب أو تقلبات مزاجية أخرى يمكنها التأثير في العلاقات الاجتماعية.



ما يمكن توقعه قبل الإجراء:

لتجنب التعرض للعدوى، سيتعين تقصير شعرك أو حلقه في الموضع الذي سيُزال من الجمجمة أثناء العملية. ويُوضع أنبوب صغير مرن داخل أحد الأوردة لإدخال المحاليل أو المواد المخدرة أو غيرها من الأدوية من خلال الوريد أثناء الجراحة.



أثناء الإجراء

تخضع سرعة القلب وضغط الدم ومستويات الأكسجين للمراقبة خلال الجراحة، قد تسجل مراقبة مخطط كهربية الدماغ موجات الدماغ أثناء العملية لتحديد الجزء الذي تبدأ منه النوبات في الدماغ على نحو أفضل.



تُجرى جراحة الصرع عادة باستخدام التخدير العام، ويكون المريض تحت تأثير التخدير أثناء تنفيذ الإجراء، وفي حالات نادرة، قد يوقظ الجراح المريض في مرحلة من العملية لمساعدة الفريق على تحديد أجزاء الدماغ التي تتحكم في اللغة والحركة.



بعد الإجراء

يُوضع المريض في منطقة تعافٍ خاصة لمراقبته بعناية بعد الاستيقاظ من التخدير، وعادةً ما يقضي المريض أول ليلة بعد الجراحة في وحدة العناية المركزة، وتكون مدة الإقامة الكلية في المستشفى لمعظم جراحات الصرع عادةً ثلاثة أو أربعة أيام.



وبعد الاستيقاظ، سيكون الرأس متورماً ومؤلماً ويحتاج معظم الأشخاص إلى تناول أدوية تخفيف الألم خلال الأيام القليلة الأولى على الأقل.



ومعظم الأشخاص لا يكونون قادرين على العودة إلى العمل أو الدراسة لمدة شهر إلى 3 أشهر تقريباً، وستكون هناك حاجة إلى الراحة والاسترخاء في الأسابيع القليلة الأولى بعد جراحة الصرع ويمكن زيادة النشاط البدني بعد ذلك.



النتائج

تختلف نتائج جراحات الصرع باختلاف نوع الجراحة التي أُجريت، والنتيجة المتوقعة منها عموماً هي السيطرة على نوبات الصرع باستخدام الأدوية.



ويؤدي الإجراء الأكثر شيوعاً والأكثر فهماً، وهو استئصال نسيج في الفص الصدغي، إلى نتائج علاجية خالية من نوبات الصرع لدى ثلثي الأشخاص تقريباً.



وتشير الدراسات إلى أنه إذا كان الشخص يتناول دواء للصرع، ولم يتعرض لنوبات في العام الأول بعد جراحة الفص الصدغي، فإن احتمال عدم تعرضه لنوبات في غضون عامين تتراوح بين 87% و 90%.



وحال عدم تعرض الشخص لنوبات خلال مدة عامين، فإن احتمال عدم تعرضه لنوبات خلال خمس سنوات تصل إلى 95% وخلال 10 سنوات إلى 82%.



وإذا لم تحدث الإصابة بنوبات لمدة عام واحد على الأقل، فقد يفكر الطبيب في تقليل الدواء المضاد للصرع وإيقافه تماماً في النهاية. وقد يتمكن معظم الأشخاص الذين تعرضوا لنوبات بعد وقف الأدوية من السيطرة على النوبات مرة أخرى من خلال استئناف تناول الدواء. -وكالات

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