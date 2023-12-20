ما هو المستوى المثالي للسكر في الدم؟

MENAFN - Alghad Newspaper)ويبقى التحقق الدائم من مستوى السكر في الدم، قبل حقن الأنسولين لخفضه أو تناول شيء من الطعام لرفعه، الهمُ الشاغل للمصابين بمرض السكري طيلة اليوم.

بالإظافة إلى ذلك سعي المصاب بالسكري لتجنب وجبات معينة ضارة بالصحة والاهتمام بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

وحسب بيانات صحية ألمانية فأكثر من أربعة ملايين مصاب بالسكري في البلاد، معظمهم مصاب بداء السكري من النوع 2 وبعضهم مصاب بداء السكري من النوع 1 وبعضهم مصاب بداء السكري المزدوج وأشكال أخرى أكثر ندرة من هذا المرض، كما جاء في التقرير الذي نشره موقع "زيد كوريير" الألماني، وفق موقع dw.





وينصح الأخصائيون في الموقع ذاته المرضى بضرورة المراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم لأن انخفاض أو ارتفاع مستوياته له عواقب خطيرة، بما في ذلك الغيبوبة السكرية.

إذ يعد مستوى السكر في الدم أمرا بالغ الأهمية في الحياة اليومية. وبالنسبة لكلا النوعين من هذا المرض (1 و2) هناك عامل آخر مهم بالنسبة لهما ألا وهو مستوى السكر على المدى الطويل.

فماهو إذا بالضبط هذا المستوى؟ ولماذا مهم جدا لمرضى السكر وإلى أي مدى يجب أن يبقى في ارتفاع مثالي؟



لشرح قيمة السكر في الدم على المدى الطويل، يجب على المرء أولا أن يفهم دور السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكر.

في كلتا الحالتين (مرض السكري من النوع 1 والنوع 2)، يعني أن الجسم لا يستطيع معالجة السكر الذي استهلكه، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وهو ما قد يكون خطيرا. وهنا يأتي دور الأنسولين المُدار بشكل مصطنع.

سيحتاج مرضى السكري من النوع الأول، الذين لا يستطيعون إنتاج الأنسولين على الإطلاق، إلى الأنسولين طوال حياتهم لأنه يتعين عليهم حقنه باستمرار.

الأمور تختلف بالنسبة لمرضى السكري من النوع 2، قد يكون تناول الأنسولين بشكل مؤقت ضروريا أيضا، ولكن التغيير في نمط الحياة، أي ممارسة المزيد من التمارين واتباع نظام غذائي صحي، غالبا ما يكون عاملا كبيرا بما يكفي للتغلب على مرض السكري، حسب ما جاء في موقع "لايف لاين" الألماني.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن مستوى السكر في الدم أثناء التوقف عن الأكل، أي بعد حوالي ثماني إلى عشر ساعات دون تناول الطعام، يتراوح بين 60 ميليغرام/ديسيلتر و 100 ميليغرام / ديسيلتر لدى البالغين الأصحاء بدون مرض السكر.



لذلك يقوم مرضى السكري بحقن الأنسولين من أجل الوصول إلى مستوى السكر في الدم المثالي والآمن لحالتهم.

وكما تم توضيحه مسبقا فإن القيمة المستهدفة للأشخاص الأصحاء من 60 إلى 100 ميليغرام/ديسيلتر عند الصيام ومن 90 إلى 140 ميليغرام/ديسيلتر بعد تناول الطعام. وبالنسبة لمرضى السكر من النوع 1 فهي من 90 إلى 120 ميليغرام/ديسيلتر على معدة فارغة ومن 130 إلى 160 ميليغرام/ديسيلتر بعد الأكل. وهي أعلى عند مرضى السكري من النوع 2، حيث تتراوح القيمة من 100 إلى 125 ميليغرام/ديسيلتر على معدة فارغة و140 إلى 199 ميليغرام/ديسيلتر بعد الأكل.



ويذكر أن داء السكري هو اضطراب مرضي في التمثيل الغذائي للسكر والذي، إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة.

ومن المؤكد أن الاتجاه مشابه في جميع أنحاء العالم، يعني أن حالات الإصابة بالسكري، الذي يرتبط غالبا بأنماط حياة غير صحية وبالسمنة، تزداد سنويا.

ويعتقد الباحثون أن ارتفاع معدل الحالات الجديدة من مرض السكري له علاقة بالتأثيرات البيئية المتغيرة - بما في ذلك النظام الغذائي ونمط الحياة والالتهابات الفيروسية وتضاؤل التنوع البيولوجي - أو بالتفاعل المعقد لهذه العوامل وعوامل أخرى وراثية.

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