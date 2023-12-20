تعرّف على أغلى 10 صفقات عقارية للمشاهير في عام 2023



جمعت صحيفة "Architectural Digest" صفقات المشاهير العقارية، سواء كان ذلك يعني الانتقال إلى ميامي، أو تحقيق ربح جيد من خلال استبدال المنزل، أو الحصول على المنزل المثالي للعروسين، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".



براد بيت 33 مليون دولار



في شهر مارس، باع براد بيت منزله في حي لوس فيليز في لوس أنجلوس والذي اشتراه في عام 1994.

وفي السنوات التي تلت ذلك، أضاف عقارات قريبة، وقام ببناء عقار يمتد على مساحة فدانين تقريباً.

ودفعت وريثة النفط إيلين جيتي 33 مليون دولار للمجمع الذي قام فيه بيت وأنجلينا جولي بتربية أطفالهما الستة حتى انفصالهما عام 2016.



جنيفر لوبيز 34 مليون دولار



بعد حفل زفافهما في صيف عام 2022، بدأت جينيفر لوبيز وبن أفليك في تعديل محافظهما العقارية ووضع منزل مشترك نصب أعينهما.

خلال هذه العملية، أدرجت "لوبيز" العقار الذي تبلغ مساحته 8 أفدنة في بيل إير والذي اشترته في عام 2016.

وقد تم بيع المنزل المكون من 9 غرف نوم على الطراز الريفي الفرنسي وقطعة أرضه الخلابة - والتي تشمل بحيرة خاصة وأكواخ للضيوف ومدرجاً. مقابل 34 مليون دولار في أكتوبر.



ريك روس 35 مليون دولار



في أبريل، أعلن ريك روس أنه استحوذ على قصر في تكساس واشترى منزل زميله مغني الراب ميك ميل في أتلانتا مقابل 4.2 مليون دولار.

ومع ذلك، بمجرد حلول الصيف، أصبح من الواضح أن المدير التنفيذي القياسي كان في مرحلة الإحماء. وفي أغسطس، أنهى عملية شراء قصر بقيمة 35 مليون دولار في جزيرة ستار آيلاند المفضلة لدى المشاهير في ميامي.

وقالت كيمبرلي كناوسز، سمسارة عقارات الهيب هوب، لصحيفة ألخمين داخبلاد: "إنه أمر حصري للغاية". "هناك ما يقرب من 30 منزلا فقط ... قال [روس] إنها مثل القطعة المفقودة في أحجية محفظته العقارية.

إنه إنجاز كبير بالنسبة له، كشخص نشأ في ميامي. للترحيب به في الجزيرة، أهدى ديدي مغني الراب "Hustlin" عربة غولف.



تومي هيلفيغر 41 مليون دولار



نجح تومي هيلفيغر في قلب مسكن على طراز البحر الأبيض المتوسط في بالم بيتش بولاية فلوريدا في يونيو بعد شرائه قبل أقل من 6 أشهر.

أنفق مصمم الأزياء 36.85 مليون دولار على الهيكل الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي في يناير/كانون الثاني، وأدرجه بعد أقل من ثلاثة أسابيع بسعر طلب قدره 47.95 مليون دولار.

وفي نهاية المطاف، تم بيع السكن الذي تبلغ مساحته 7000 قدم مربعة تقريباً مقابل ما يزيد قليلاً عن 41 مليون دولار.



توم فورد 52 مليون دولار



خلال الصيف، اشترى توم فورد قصراً تاريخياً في إيست هامبتون مرتبطاً بجاكي كينيدي مقابل 52 مليون دولار. يُعرف المسكن المصمم على طراز الفنون والحرف اليدوية والذي تم بناؤه عام 1917 باسم "Lasata".

وتبلغ مساحتها 8500 قدم مربعة ويحتوي على 10 غرف نوم. ويقع العقار على قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة، وكان مملوكاً لجد السيدة الأولى السابقة، جون فيرنو بوفييه جونيور، وقضت كينيدي العديد من فصول الصيف في طفولتها في المبنى.

ظهر المسكن في عدد أبريل 2016 من مجلة Architectural Digest، عندما كان تحت ملكية زميله مصمم الأزياء ريد كراكوف.



مارك والبيرغ 55 مليون دولار



أدرج مارك والبيرغ في البداية منزله في بيفرلي هيلز الذي تبلغ مساحته 6.2 فدان في أبريل 2022 مقابل 87.5 مليون دولار، ولكن لم يتم بيع القصر المصمم على الطراز الفرنسي أخيراً إلا في فبراير من هذا العام مقابل 55 مليون دولار بخصم كبير.

القصر الذي صممه ريتشارد لاندري، تبلغ مساحته 30500 قدم مربعة، ويحتوي على 12 غرفة نوم و20 حماماً.

يشترك المسكن في قطعة أرضه مع ملعب غولف من 5 حفر، وميدان قيادة، وملعب رياضي، وحديقة تزلج. كان كارل جامبينو من كومباس هو وكيل القائمة.



جينيفر لوبيز وبن أفليك 61 مليون دولار



بعد ما يقرب من عامين من البحث، وجدت جينيفر لوبيز وبن أفليك أخيراً عشهما الجديد في يونيو. باع الزوجان 3 منازل مختلفة على الأقل طوال العملية قبل شراء منزل على الطراز الجورجي المعاصر بقيمة 60.9 مليون دولار في منطقة مكتب بريد بيفرلي هيلز.

يتميز المسكن بوسائل الراحة التي تشمل مجمع رياضي ومرآب يتسع لـ 12 سيارة.



جيف بيزوس، 68 مليون دولار



في أغسطس، بدأ جيف بيزوس في اتخاذ خطوات للعودة إلى ميامي كقاعدة منزله. بدأ بشراء عقار على الواجهة البحرية بمساحة 2.8 فدان بقيمة 68 مليون دولار في الجيب الحصري للغاية لجزيرة إنديان كريك في خليج بيسكين.

تُعرف الجزيرة الاصطناعية باسم Billionaire Bunker، ويمكن الوصول إليها من شاطئ ميامي عبر جسر محروس، ومن بين سكانها إيفانكا ترمب، وتوم برادي.



جيف بيزوس، 79 مليون دولار



وبعد بضعة أشهر، قام مؤسس أمازون بتوسيع نطاق تواجده في إنديان كريك من خلال الاستحواذ على عقار مجاور.

ودفع بيزوس 79 مليون دولار مقابل القصر المصمم على طراز البحر الأبيض المتوسط والذي تبلغ مساحته 19 ألف قدم مربعة، مما جعله مالكاً لعقار بقيمة 147 مليون دولار في الجزيرة المنعزلة.



بيونسيه



لقد كان عاماً محطماً للأرقام القياسية بالنسبة لبيونسيه. وفي فبراير، حطمت الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز غرامي التي حصلت عليها على الإطلاق عندما حصلت على 4 منها عن ألبومها "Renaissance" لعام 2022، مما جعلها فائزة بجائزة غرامي 32 مرة. وفي شهر مايو، اشترت هي وجاي زي أغلى منزل تم بيعه على الإطلاق في ولاية كاليفورنيا مقابل 200 مليون دولار.

يقع الهيكل الخرساني المصمم على يد تاداو أندو في ماليبو، ويمتد على مساحة 30 ألف قدم مربعة.