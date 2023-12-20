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دراسة جديدة.. كيف يؤثر التوتر على نومك وصحتك؟

12/20/2023 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- يعرف الكثيرون أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من النوم الجيد ليلاً. لكن، ولأول مرة، تمكن فريق من العلماء من تحديد كيف يؤدي التوتر إلى تحفيز خلايا الدماغ في الوقت الخطأ أثناء مراحل النوم، ما يتسبب في النوم المتقطع وسوء نوعية الراحة، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلا عن دورية Current Biology.
التأثير الفسيولوجي
من خلال التحقيق في التأثير الفسيولوجي للتوتر على النوم في نموذج الفأر، قام علماء جامعة بنسلفانيا بمراقبة النشاط في المنطقة أمام البصرية POA في منطقة ما تحت المهاد أثناء النوم الطبيعي. واكتشف العلماء أن الخلايا العصبية الغلوتاماتيرجية VGLUT2، تكون أكثر نشاطًا أثناء اليقظة وأقل نشاطًا في نوم حركة العين غير السريعة NREM ونوم حركة العين السريعة REM.
يشكل نوم حركة العين غير السريعة ثلاث مراحل من دورة النوم التي تبلغ مدتها 90 دقيقة، وتكون مرحلة حركة العين السريعة هي المرحلة الرابعة.
تحتوي كل مرحلة على ذاكرة تخزين مؤقتة لوظائف الدماغ والجسم المنسقة التي تعد أساسية للصحة والذاكرة.
"إثارات دقيقة"
ولكن يمكن أن يتسبب الإجهاد في إطلاق VGLUT2 في مراحل حركة العين غير السريعة، عندما تكون عادة خافتة، ما يتسبب في حدوث "إثارات دقيقة" تزعج الدورة المنتظمة. وعندما حفز العلماء الخلايا العصبية، كانت هناك زيادة في هذه الإثارة الدقيقة.
في حين أن قلة النوم تؤثر على الذاكرة ووظيفة المناعة والتنظيم العاطفي والشهية، إلا أنها ترتبط بشكل متزايد بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض ومشاكل الصحة العقلية.
اضطرابات النوم
قال الباحث الرئيسي شينغاي تشونغ، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في جامعة بنسلفانيا: "عندما تقضي ليلة سيئة من النوم، تلاحظ أن ذاكرتك ليست جيدة كما هي في العادة، أو أن مشاعرك مشوشة في كل مكان -ولكن ليلة نوم سيئة تعطل العديد من العمليات الأخرى في جميع أنحاء جسمك"، مضيفا "أن هذا الأمر يزداد لدى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم المرتبطة بالتوتر".
قمع التأثيرات السلبية
يرى الباحثون أن الاكتشاف الجديد ربما لا يحل السبب الجذري للمشكلة، وهو على وجه التحديد الإجهاد، لكنه يكشف أن هناك إمكانات هائلة في القدرة على استهداف تنظيم VGLUT2 من أجل قمع هذه الإثارة الدقيقة. ويعتقد الباحثون أن هناك أهمية خاصة للأشخاص، الذين يعانون من اضطرابات النوم أو حالات أخرى، مثل القلق واضطراب ما بعد الصدمة PTSD.
وأضاف تشونغ "من المهم أن نفهم العوامل البيولوجية التي تحرك نشاط الدماغ في هذه المراحل الحاسمة من النوم، وكيف يمكن للمنبهات مثل الإجهاد أن تعطله، حتى نتمكن يوما ما من تطوير علاجات لمساعدة الأفراد على الحصول على نوم أكثر راحة يسمح لعقلهم بإكمال هذه العمليات المهمة".
تطوير علاجات جديدة
كما اكتشف الباحثون أنه عندما قاموا بتثبيط الخلايا العصبية VGLUT2، انخفضت أيضا الإثارة الدقيقة أثناء نوم حركة العين غير السريعة. وأصبحت فترات نوم حركة العين غير السريعة التصالحية أطول.
وقالت الباحثة الأولى جينيفر سميث "إن الخلايا العصبية الغلوتاماتيرجية في منطقة ما تحت المهاد تعطينا هدفا واعدا لتطوير علاجات لاضطرابات النوم المرتبطة بالتوتر"، مشيرة إلى أن "القدرة على تقليل الانقطاعات خلال المراحل المهمة من نوم غير حركة العين السريعة عن طريق قمع نشاط VGLUT2 ستكون أمرًا رائدًا للأفراد الذين يعانون من اضطراب النوم بسبب اضطرابات مثل الأرق أو اضطراب ما بعد الصدمة".-(العربية نت)

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