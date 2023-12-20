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HULT PRIZE مسابقة تطلق العنان لأفكار الشباب لتغدو حقيقة

12/20/2023 2:27:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- أفكار تحلق من داخل الجامعات في سماء الأردن، ليتسنى لها الانطلاق للعالمية بمسابقة "HULT PRIZE" أو كما تعرف بـ"مسابقة المليون دولار"، وهي منافسة عالمية يشارك بها العالم أجمع من شرقه لغربه؛ لتغدو الأحلام حقيقة لشباب طموح بتفكير ريادي.
المسابقة العالمية "HULT PRIZE" تتحدى الشباب لحل القضايا الأكثر إلحاحاً من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية، إذ تتمثل فكرتها بتسليط الضوء على قضية مجتمعية وحلها بطريقة ريادية من خلال الربط مع أهداف التنمية المستدامة، ففكرة المسابقة تكمن في أنك كلما تركت أثرا تميزت أكثر.
وفي العام الحالي، التحدي فريد من نوعه، إذ تتم "HULT PRIZE" عامها الـ14، وقد كانت بدايتها في العام 2010، وتطمح هذا العام لأن تترك أثرا كبيرا، لذلك عنوان التحدي هو "غير محدود- Unlimited"، تعبيراً عن رغبتها في كسر الحدود وإطلاق العنان للإبداع، وهذا يفتح آفاقا كبيرة للكثيرين للمشاركة بجميع التخصصات وفرصة لتحويل الأفكار إلى واقع مستدام ومبتكر.
والطالب إذا كان يرى قضية مجتمعية لابد من تسليط الضوء عليها وحلها بطريقة ريادية، قد تكون هذه الفكرة طريقة للفوز وربح مليون دولار أميركي وحصد لقب "جائزة نوبل للطلاب".
وقد تم تسهيل عمل مسابقة "HULT PRIZE" بشراكة مع مؤسسة ولي العهد، لتيسير إقامة المسابقة في جميع الجامعات الأردنية، وحاليا هي متواجدة في 19 جامعة أردنية بين حكومية وخاصة.
عمران أبو زريفة مدير الحرم الجامعي لجامعة اليرموك، في حديث خاص لـ"الغد"، بين أن مهمته تنظيم المسابقة الى جانب الفريق التنظيمي لـ"HULT PRIZE"، وقد تم التنسيق مع ثلاثة محاور رئيسية في جامعة اليرموك، رئاسة جامعة اليرموك، عمادة شؤون الطلبة ومركز الريادة والابتكار، الذين بدورهم قدموا لهم الدعم الأساسي للمسابقة، وتم احتضانهم من قبل مركز الريادة والابتكار وافتتاح مكتب خاص بفريق التنظيم لاستقبال الاستفسارات.
ويوضح أبو زريفة أن المسابقة تتكون من 5 مراحل؛ المرحلة الأولى Qualifiers، الثانية Summits، الثالثة Global Accelerator، والرابعة Global Finals، منوها إلى أن المسابقة بدأت في شهر أيلول (سبتمبر) 2023 وتنتهي في شهر أيلول (سبتمبر) 2024، وعلى مدار سنة ستتنافس الفرق حول العالم للفوز بأفكارها الريادية.
ويشير أبو زريفة إلى أنه يجب أن يخرج من كل جامعة مشاركة فريق، بمعنى 19 فريقا من الأردن، وفي المرحلة الثانية يتنافسون مع دول أخرى؛ إذ سيتم اختيار 8 دول ويتم عرضها على جميع الفرق المتسابقة ويختارون دولة ليتنافسوا معها.
ويبين أبو زريفة أن هدفه كمدير الحرم الجامعي لجامعة اليرموك العمل على محورين أساسيين، لتصل المسابقة لجميع الطلاب، وهما: الحملة الإعلامية التي تتمثل بوجود صفحات للمسابقة على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل والنشر عليه أولا بأول بكل ما يتعلق بالمسابقة، وفي الوقت ذاته مركز الريادة والابتكار يرسل كل ما هو مهم لطلاب جامعة اليرموك عبر الايميل.
ويضيف أبو زريفة، أن المحور الثاني يتمثل في الحملة الوجاهية بـ"رحلة HULT PRIZE"، فالفريق المنظم للمسابقة سيكون متواجدا كل يوم في كلية مختلفة للتعريف بالمسابقة، من خلال توزيع المنشورات والصور، مبينا أن فكرة المسابقة تركز على ترك أثر بكل مكان تتواجد به.
ويؤكد أبو زريفة أن الهدف الأهم لفريق التنظيم أن يدرك الطلاب ويتعلموا تماما أهداف التنمية المستدامة وماذا تعني الأعمال الريادية، وليس فقط أن يشارك الطالب بالمسابقة بتوعية الطلاب بأهداف التنمية المستدامة وكيف يمكن أن يساعد على تحقيقها، وما الأعمال الريادية وكيف يسعى لإحداث أعمال ريادية وما مدى تأثير الأعمال الريادية على المجتمع وتطوره، وبذلك يتم التركيز على أكثر من جانب.
ويؤكد ذلك بقوله "لا نريد من الطلاب أن يشاركوا فقط بالمسابقة، بل نريد توعية الطلاب بحيث يكونوا عنصرا فعالا في المجتمع الأردني سواء أتيحت لهم فرصة المشاركة أم لا، وهذا الهدف الأسمى كفريق "HULT PRIZE"".
ويلفت أبو زريفة إلى أن إحدى مهمات المسابقة هي "تغير العالم من خلال ريادة الأعمال"، وهذه الفكرة التي يسلط عليها الضوء كفريق ويزرعها بأذهان الطلاب، بأنهم يستطيعون فعلها وأنهم قادرون على تغيير العالم، فهذا ليس بأمر صعب.
ويشير أبو زريفة إلى أنه خلال الأسبوع المقبل، سيتم فتح باب التسجيل وسيصل للطلاب من خلال الايميل من قبل مركز الريادة والابتكار ومكتبة الجامعة، وسيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيقام حفل الافتتاح في الشهر الأول من السنة المقبلة.
ويذكر أبو زريفة أن المسابقة تشترط أن يتكون الفريق من 3 أشخاص كحد أدنى و 5 كحد أعلى، كما يمكن تكوين الفريق من كليات مختلفة، وثانيا أن المسابقة متاحة أمام طلبة البكالوريس والماجستير والدكتوراه، وأخيرا يسمح أن يضم الفريق طالبا واحدا من خارج جامعة اليرموك، بشرط أن يكون على مقاعد الدراسة في جامعة أخرى، كما يسمح التسجيل بشكل فردي، وفيما بعد سيتم جمعهم مع فردين آخرين ليكونوا فريقا؛ إذ يتم دمج الأفكار المتقاربة في فريق واحد.
ويلفت أبو زريفة إلى أن الأمر الجميل بهذه المسابقة أنه لا يشترط وجود فكرة للانضمام والمشاركة في المسابقة؛ إذ إنه من خلال الدورات والورشات سيقدم للمشارك العديد من الأفكار لتلهم بفكرته الخاصة، فالطالب إن كان متحمسا للمشاركة ولا يمتلك فكرة أو هنالك أشخاص لديهم مشروع ولا يستطيع فريق "HULT PRIZE" أن يطوره خلال شهر، ستساعده وسيتم عقد ورشات ومحاضرات تدريبية لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة.
وتابع أن الطالب من خلالها يستطيع اكتساب العديد من الخبرات في مجال ريادة الأعمال وتطوير الذات، كما ستساعد على بناء علاقات اجتماعية وتكون فرصة للتشبيك مع رواد الأعمال، إضافة إلى الحصول على جوائز مادية وعينية خلال المراحل الأولى من المسابقة وتوسيع العلاقات الاجتماعية للطلاب من خلال المدربين وتوطيد العلاقات الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، ستتيح له فرصة تبني المشروع من قبل مركز الريادة والابتكار في جامعة اليرموك، وفرصة التنافس للحصول على المركز الأول في جامعة اليرموك، منوها إلى أن أي فريق لم يحالفه الحظ بالتأهل، فإن مركز الريادة والابتكار إن وجد مشروعه وفكرته مهمة سيتم تبنيها أيضاً.
ويلفت أبو زريفة إلى أنه ستتنافس فرق عدة في جامعة اليرموك، ليتأهل فريق واحد منها، مبينا أن هدف فريق تنظيم "HULT PRIZE" يكون ما يقارب 20 فريقا.
وإلى جانب ذلك، يشير أبو زريفة إلى أنه سيكون هنالك مبادرات مجتمعية ومحلية للفرق المشاركة، وسيقوم بها كفريق تنظيمي للمسابقة، إذ إن هدفهم ترك أثر في المجتمع.
رحلة فريق "HLUT PRIZE" كفريق تنظيمي في جامعة اليرموك تنتهي بنهاية شهر شباط (فبراير)، بحسب أبو زريفة، ومن بعدها الفريق الفائز سيتأهل للمرحلة الثانية ويستمر مع فريق توجيه آخر، وهدفهم كفريق تنظيمي، إشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب، إضافة إلى سعيهم للتأثير بهم وبأنهم يستطيعون تغيير العالم بأفكارهم الريادية.
ويؤكد أبو زريفة أن الأمل كبير بالوصول للفوز، ففي السنة الماضية، أحد فرق اليرموك وصل للمرحلة 3 واقترب من نصف النهائي، وهذا يؤكد طموح وذكاء شباب الأردن وكفاءتهم.
ويوجه أبو زريفة مدير الحرم الجامعي في جامعة اليرموك، شكرا لمؤسسة ولي العهد، وكذلك لجامعة اليرموك ومركز الريادة والابتكار والفريق الوطني لمسابقة "HULT PRIZE" في الأردن الذين يتواصل معهم بشكل يومي للتأكد من سير الأمور وفق المخطط.

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