Wednesday, 20 December 2023 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في ندوة حوارية.. السعافين يناقش تحديات تواجه اللغة العربية

12/20/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- احتفى قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة فيلادلفيا بيوم اللغة العربية العالمي، باستضافة الدكتور إبراهيم السعافين، وذلك في الندوة الحوارية التي عرضت للطلبة قصة نجاح حية يروونها ويعيشون مع صاحبها الذي جمع بين الإبداع في التعلم والتعليم وبعدد من فنون الأدب، كالشعر والرواية والمسرحية، في تجربة رائدة امتدت أكثر من ستين عاما من عمره.
بدأت الندوة بكلمة لرئيس القسم الدكتور حمزة النادي عن منزلة العربية في بناء الثقافة. ثم قدمت الدكتورة نداء مشغل كلمة مؤثرة في مسيرة الدكتور إبراهيم السعافين الإنسانية والعلمية والإبداعية، وقد قسمت كلماتها إلى لقطات ومشاهد؛ اللقطة الأولى: السعافين أحلام الطفولة، واللقطة الثانية: السعافين التلميذ والمعلم، وعنوانها الجدية والتمرد والاختلاف، واللقطة الثالثة: السعافين أديبًا، وعنوانها الإبداع، واللقطة الرابعة: السعافين ناقدًا، وعنوانها التميز.
ثم تحدث الدكتور إبراهيم السعافين، في كلمة موجزة، عن أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية في هذا العصر، وأن العربية تملك كثيرًا من خصائص القوة، إلا أن ضعف أهلها هو الذي قعد بها عن المنزلة التي كانت لها حينما كان شباب أوروبا يقبلون على العربية وحفظ أشعار العرب في زمان كان للعرب فيه قوة ونفوذ في الأندلس، وأن ضعف المناهج التعليمية وفقدان بعض معلميها للإمتاع في تدريسها وتعليمها لهما أثر كبير في ازورار كثير من الطلبة عنها، ولذلك ينبغي أن نبدأ وننتهي من الوعي، لأنه أساس العمل في نهضتها. ثم فتح باب الحوار بين الدكتور إبراهيم السعافين والحضور، ليتحدث عن بدايته؛ حيث كانت كأبناء جيله صعبة قاسية بحكم ما عانوه من آثار النكبة والتهجير، وأن العقبات التي تواجه المرء في جميع مراحل حياته لا تنتهي، وسبيل تجاوزها هو الاستمرار في العمل والإنجاز. وذكر أن الشعر أحب فنون الإبداع الأدبي لنفسه وأنه هو البداية والنهاية.
وبعد انتهاء الحوار، عرضت الدكتورة ليديا راشد نماذج من أعمال الطلبة في قناة القسم على "يوتيوب"، تتضمن فعاليات القسم ومشاركات أساتذته وقراءات شعرية ولقاءات حوارية ومقاطع لتصحيح الأخطاء الشائعة، في محاولة من القسم لاستدراك ما فات المؤسسات التي تعنى باللغة من الحضور اللافت على هذه المواقع الإلكترونية.
ثم ختم عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور غسان عبد الخالق، هذه الندوة الحوارية، بكلمة مقتضبة، أشار فيها إلى أن مثل هذه الندوات تعرض قصص نجاح تتجاوز المحاضرات الوعظية التي لا تترك أثرًا كبيرًا في نفوس الطلبة، ثم تحدث عن شخصية الدكتور السعافين وما يتصف به من تواضع الكبار وأنه رجل عالم يهتم بطلبته ويتابعهم، ويجمع الناس على محبته ويبادر دائما للخير. وختم عبد الخالق كلمته بتكريم الضيف السعافين بدرع وشهادة تقدير.

MENAFN20122023000072011014ID1107635094

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث