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العربية.. لغة النضال والمقاومة في وجه الحرب على غزة

12/20/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- اللغة العربية؛ لغة القرآن الكريم، لعبت دورا مهما في الحرب الدامية على قطاع غزة لإيصال الحقيقة، حيث كانت وسيلة للتواصل ونقل المعلومات، والتعبير عن المشاعر الموجعة والمؤلمة، وفي إيصال صوت المؤثرين لنقل المعاناة بأشكالها كافة.
حاول مواطنون في غزة التعبير عن معاناتهم ومطالبهم، وتمكن المؤثرون من تسليط الضوء على هذه المعاناة ورفعها إلى العالم أجمع لإيصال كل ما يعانيه أهالي القطاع من مجازر وقعت وما تزال، وإدانة المجتمع الدولي لصمته. أما لسان المقاومة، فهو اللغة العربية، يعبرون من خلالها عن نضالهم ورفضهم للظلم ورفع المعنويات في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
ومع الحرب على غزة، انتشرت اللغة العربية لتصبح غاية عدد من سكان العالم لفهم واستيعاب ما يحدث في غزة، فقد عزز العدوان الغاشم على غزة والرواية الكاذبة التي تبناها الإعلام الغربي؛ المحتوى العربي على مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" الذي نقل واقع الحال هناك من قبل الغزيين أنفسهم، فضلا عن مستخدمي هذه المواقع الذين أسهموا بنشر حقيقة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
ردود أفعال الغزيين الناجين في كل مرة يتعرضون فيها للقصف التي بدأت بـ"الحمد لله"، "معلش"، "كلنا فداء لفلسطين"، ولسان حالهم مناجاة الله والدعاء.
مشهد الطفل الذي استعان بآيات من القرآن الكريم للتغلب على وجع الجراحة التي كان يجريها الطبيب في الوقت الذي لم تكن المستشفيات تحتوي على مخدر أو أدوية مسكنة، فاق كل التوقعات، ولم يكن وحده، فقد كررها كثير من الأطفال الذين أجريت لهم عمليات بتر كان عزاؤهم الوحيد كلمات الإعجاز القرآني التي كانت لهم خير دواء.
قوة الإيمان هذه دفعت مجموعة من المؤثرين الغرب لاعتناق الإسلام، بداية من ميغان رايس، إذ نشرت مقطعا أكدت فيه أنها مستغربة جدا لقوة إيمان الفلسطينيين الذين يحمدون الله رغم فقد كل شيء.
وعلقت على ذلك قائلة "أنا لدي الوقت، ولدي الفضول للبحث والمعرفة، لقد بدأت للتو قراءة القرآن لأعرف سر مصدر قوة أهل غزة".
وفي مقطع فيديو مدته ثوان، يستطيع أن يصف الوضع المؤلم في غزة، ظهر طفل يخضع لعملية جراحية بغرفة العمليات، بعد أن أصيب إصابة بالغة في قدمه، جراء القصف الإسرائيلي الغاشم، وكان يقرأ القرآن وهو في كامل وعيه من دون تخدير.
وفي سابقة هي الأولى، قام نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة بمفاجأة الحضور خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، بإلقاء كلمته باللغة العربية.
وخاطب بوليانسكي المندوبين بلغة عربية متقنة، خلال الجلسة التي هاجم فيها إسرائيل بشأن إعلانها إغراق الأنفاق في غزة ورفض التهجير. وأكد أن روسيا تدعم طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المحتوى العربي الاحترافي والاستثنائي الذي قدمه الإعلام العسكري من جهة، وحرص ناشطين من جهة أخرى على نقله بشكل مستمر، احتوى على الكثير من تفاصيل الغزيين خلال الحرب التي رصدت حفظهم للقرآن الكريم وتلاوته في كل حين.
وكانت أغاني المقاومة والأناشيد والرثاء حاضرة تحت القصف في غزة وفي لحظات فراق الأحبة، وكذلك في الإصرار على الصمود والبقاء والتضرع إلى الله في كل لحظة.
اكتسبت اللغة العربية أهميتها الأولى كونها لغة القرآن الكريم، وهي من أقدم اللغات، بحسب اختصاصي علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان، وقد كانت اللغة العربية على مر العصور هي اللغة الحضارية على مستوى العالم ومن أكثرها انتشارا ونطقا.
ويشير سرحان إلى ثراء اللغة العربية، فهي لغة عالمية يتكلم بها الملايين بشتى بقاع العالم، وهي أيضا وسيلة لنقل الثقافة العربية والإسلامية إلى مختلف الأجناس.
وتمتاز اللغة العربية بأنها لغة معجزة، وفق سرحان؛ حيث يتعذر نقل أو ترجمة كثير من مفرداتها، وخاصة مفردات القرآن الكريم إلى لغات أخرى تؤدي المعنى المراد نفسه، لذلك فإن المترجمين يستخدمون الكلمات العربية نفسها.
ويضيف أن اللغة العربية، لغة معبرة؛ إذ تعبر اللفظة العربية عن المعنى المراد، وهي لغة ذات مفردات كثيرة، ولكل منها دلالاتها، وهي لغة تتصف بالفصاحة، وهي خالية من العيوب.
تمكن أهالي غزة الصابرون المرابطون، وبما يتمتعون به من إرادة قوية، من الاستمرار في إيصال صوتهم إلى العالم بشتى الطرق المتاحة، وبالرغم من صعوبة الاتصالات، بحسب سرحان، ينشرون الحقيقة الواضحة، ويكذبون ادعاءات العدو، فالجريمة والإبادة واضحة، لكن التعامي الدولي وكذب ادعاءات حقوق الإنسان التي يتشدق بها العالم جعلت أهالي غزة أكثر إصرارا على نقل ما يحدث بالصوت والصورة والصمت أحيانا.
وأضاف سرحان "هذا الصمود الكبير لصغار غزة ونسائها ورجالها أبهر العالم الذي لا يعرف أن صاحب الحق قوي، وأن التربية على الدين تجعل الإنسان أقوى من كل الأسلحة، وأن الشهادة وسام يفخر به الإنسان وتتباهى به العائلات".
ويلفت سرحان إلى أن اللغة العربية هي اللغة التي يعبر فيها أهالي قطاع غزة عما بداخلهم من معاناة وأفكار وآراء وينقلون الواقع، وهذا التعبير يأخذ أشكالا متعددة، منها التعبير الشفوي والتعبير بالكتابة والشعر وغيرها من الطرق.
ومن أسباب ثبات أهالي غزة وصبرهم أثناء القصف ما هو محفوظ في صدورهم، وهو ما يمنحهم الصبر والعزيمة والصمود والإرادة.
ويقول سرحان "ظهرت بعض صور الأطفال الذين يقرؤون القرآن الكريم وهم يتلقون العلاج دون مسكنات، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن سر ذلك الإيمان".
وتتميز اللغة العربية، وفق سرحان، بأنها بمجرد سماع بعض كلماتها يفهم معناها ودلالاتها. فهي لغة ذات قوة راسخة، ومن الصور التي تناقلها العالم، شاب ينشد شعرا مؤثرا وهو يقوم برفع أنقاض منزله بيديه بحثا عن ذويه من الشهداء.
ويشير سرحان إلى أن اللغة العربية حاضرة في جميع الأوقات، فهي الإنسان والهوية والوطن وتعطي الأمة العربية هويتها الخاصة وتبرز مكانتها بين شعوب العالم.
ويتابع "وجدنا التفاعل مع غزة عند كثير من شعوب العالم -وان جاء متأخرا عند البعض- وكيف أصبح هؤلاء يتناقلون الكلمات والشعارات العربية"، فكلمة "طوفان" فرضت نفسها على لغات العالم وأصبح الجميع يرددها.
وحتى أهل العربية عادوا إلى قواميس اللغة لمعرفة المعاني المستوحاة من بعض الكلمات، كما يتوقف الناس عند عبارة "حسبنا الله ونعم الوكيل" التي يرددها أهالي غزة باستمرار يبحثون عن أسرارها ومعانيها، وفق سرحان.
عضو لجنة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات في مجمع اللغة العربية الدكتور محمد عصفور، يشير إلى التأثير الكبير الذي أحدثته حرب غزة على توسع انتشار اللغة العربية والتفات الكثير من دول الغرب لها.
ويلفت عصفور إلى أن المحتوى العربي الغني الذي أفرزته الحرب قد بدا تأثيره واضحا على الدول الغربية، بما ارتكب من جريمة بحق العرب، وبما يحصل في غزة وتغيير نظرة التفكير تجاه العالم العربي والإسلامي.
ويشير، بدوره، إلى أن اللغة العربية هي لغة الأمة العربية والإسلامية، وهي طريقة التعبير والتفاهم، وتعبر عن الأفكار والأحاسيس يشكل متقن لأنها تلمس قلوب الآخرين، وهو ما لجأ إليه الغزيون للتعبير عن قضيتهم ونقل العدوان والظلم الذي يتعرضون له، لذلك فقد وصلت رسالتهم بصدق لكل الناس.
ويضرب الغزيون، بحسب عصفور، مثالا للصمود والثبات والإيمان رغم ما تقوم به قوات الاحتلال من تدمير لغزة بأكملها وطريقة التعاطي مع الحرب، وردود الأفعال جعلت العالم يبحثون في اللغة العربية ليعرفوا سر هذا الإيمان والصمود.
ويدعو عصفور إلى أهمية تحسين وتقويم تعليم اللغة العربية ونشرها في العالم من خلال مؤسسات معنية بذلك وترتبط بالسفارات بشكل مباشر وتزويد المعلمين بالتمويل الكافي لتعليم اللغة العربية، فذلك بحاجة لبذل المزيد من الجهود.

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