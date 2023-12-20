الأردن يتبنى استراتيجية الدفاع التعرضي لحماية حدودة

خلال الأيام الماضية، حدثت تطورات مهمة وخطيرة على الحدود الأردنية السورية وكذلك الحدود الأردنية العراقية ،هذة التطورات تسلط الضوء على التهديد الحقيقي للمليشيات الطائفية القريبة من حدودنا.



بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأزمة الإقليمية،وظهور تنظيمات ارهابية، وما نتج عنها من انفلات أمني منقطع النظير وارهاصات اقتتال طائفي وغياب كامل من حكومات هذة الدول للسيطرة على حدودها ، يجبر الاردن على اتخاذ إجراءات احتياطية قوية للدفاع عن حدودة المشتركة مع هذه الدول.

هذه التهديدات دفعت القوات المسلحة الى تغيير مهمة حرس الحدود واعتماد استراتيجية دفاعية جديدة تعزز الخطوط الدفاعية الأمامية ، من خلال الأعمال التعرضية، بعد ان تم قصف وكر الارهابيين في عقر دارهم وبعد ان اصبحت التهديدات والتحديات التي نواجهها اليوم مختلفة وأقوى بكثير من ذي قبل.

ان. ما قامت به القوات المسلحة الاردنية من عمليات جوية وارضية على الحدود الشمالية، يؤكد أن المملكة جادة في حماية حدودها مهما كلف الأمر. وأن حدود الأردن خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، وأن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية قادرة على الوصول إلى الإرهابيين أينما كان موقعهم .

من خلال العمليات القتالية يوم امس، يبدو. ان القوات المسلحة مستعدة لاي صراع محتمل ومباشر على الحدود، وهذا واضح جلي من خلال تدمير الآليات وقتل مجموعة من الإرهابيين وإلقاء القبض على بعض المجموعات الإرهابية وقصف مقراتهم داخل العمق السوري .

يدرك الأردن جيدا أن عملية التصعيد على الحدود الشمالية ليس مقتصرة على أعمال تهريب فردية فحسب، إنما هناك العديد من اللاعبين الإقليميين الذين يطمحون إلى زعزعة أمن واستقرار الأردن من خلال إدخال هذه الكميات من الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، الأمر الذي يشكل خطراً واضحاً وبغض النظر عمن يدير هذه الشبكات الإرهابية الخطيرة في البلدات الحدودية، هناك أيضًا خطر حقيقي يتمثل في استخدام الإرهابيين لهذه المناطق كمنطقة للتجنيد والتدريب.

ويواجه الأردن تحديات كثيرة ومعقدة، لكن المسؤولية الأولى هي حماية وسلامة حدوده.

والأمر يتطلب استراتيجية جديدة ليس فقط لضمان حماية الأردن من المواجهات المباشرة على حدوده، بل وأيضاً لضمان عدم تهديد الإخفاقات الأمنية في الدول المجاورة لنسيج المجتمع الأردني وأمنة الوطني.



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