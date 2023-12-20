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المحامين: نقف في خندق واحد مع أبطال الجيش العربي في الذود والدفاع عن حدود الوطن وأمنه واستقراره

12/20/2023 2:26:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت نقابة المحامين بأشد العبارات أي إعتداء على تراب الوطن وقواتنا المسلحة الباسلة.
وقالت النقابة في بيان لها انها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ ما حدث من اشتباكات على حدودنا الشمالية بين حرس الحدود ومجموعات مسلحة مدعومة من ميليشيات تحاول عبثاً الإعتداء على أمن الوطن من خلال تهريب المخدرات والأسلحة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني والإستقرار في الأردن وتحطيم قيم الأسرة وإغراق شباب الوطن بآفة المخدرات.
واكدت النقابة وقوفها في خندق واحد مع أبطال الجيش العربي الذين لا يألون جهداً في الذود والدفاع عن حدود الوطن وعن أمنه واستقراره.
واكدت على موقفها الثابت والراسخ من قضايا الوطن ووقوفها بكل إمكانياتها المتاحة مع قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه والجيش العربي المصطفوي الباسل في رسالته الخالدة حماية للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

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