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“الخيرية الهاشمية” ترسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

12/20/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أرسلت الهيئة الخيرية الهاشمية، الأربعاء، طائرة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة، بحضور رئيس مجلس أمناء الهيئة سمو الأمير راشد بن الحسن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وقالت الهيئة، إنه“بحضور صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أرسلنا اليوم طائرة مساعدات جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية”.

وأضافت أن الطائرة تحمل طرودا غذائية ومستلزمات خاصة بالنساء والأطفال وملابس شتوية.

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