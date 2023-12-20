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الاجتماع الدوري الثالث لمجلس التطوير التربوي

12/20/2023 2:26:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عُقد اليوم الأربعاء اجتماع مجلس التطوير التربوي الدوري الثالث برئاسة مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر المساعفة، و بحضور المدير الفني د. شروق العيطان، ورئيس مجلس التطوير التربوي عبدالله السحيم، ورؤساء المجالس التربوية لشبكات مدارس لواء الجيزة، ومقرر مجلس التطوير التربوي رئيس قسم الإشراف التربوي د. زهور الزبن، ورؤساء الأقسام المعنيين.

تحدث المساعفة عن أهمية المجالس التربوية كشريك فعال للمنظومة التعليمية، ودورها في تعزيز العملية التربوية والتعليمية و دورهم في الشراكة المجتمعية، وأثر ذلك في تحسين البيئة التعليمية.

بعد ذلك، تحدث السحيم، مستعرضآ أبرز الإنجازات والخدمات التي تم تحقيقها، والتطلعات المستقبلية، والمساهمة الفعالة في الميدان التربوي.

ثم تحدثت د. زهور الزبن، رئيس قسم الإشراف التربوي، وتحدث أحمد سنيان، رئيس قسم التعليم العام، عن مبادرة لمدرستي أنتمي وأهدافها التربوية، ومدى التقدم في خطة برنامج التدخلات العلاجية في مدارس لواء الجيزة.

وفي نهاية الاجتماع، قدم المساعفة شكره وتقديره لرئيس مجلس التطوير التربوي وأعضاء المجلس ورؤساء شبكات المجالس التربوية، ورؤساء الأقسام المعنيين، وأعرب عن تقديره لاهتمامهم وجهودهم المبذولة.

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