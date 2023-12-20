Wednesday, 20 December 2023 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوات المسلحة: إنزال جوي سادس لميداني خان يونس

12/20/2023 2:26:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتوجيهات ملكية سامية، أنزلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الأربعاء، مساعدات طبية ومستلزمات علاجية بواسطة إحدى طائرات سلاح الجو الملكي إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.
وتم إنزال المساعدات بواسطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع.
الجدير بالذكر أن عملية إنزال المساعدات تتم من خلال مظلات متطورة يتم توجيهها من خلال طاقم متخصص لضمان وصولها للمكان المحدد.
وتؤكّد القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاَ عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة.

MENAFN20122023000072011014ID1107635077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث