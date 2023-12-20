Wednesday, 20 December 2023 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوات المسلحة: تزويد المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بألفَي وحدة دم

12/20/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عززت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي اليوم الأربعاء، المستشفى
الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من
مختلف الزُمر الطبية، بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية، وفي إطار الدور
الكبير والجهد المتواصل في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.


ويأتي إرسال وحدات كافية من مختلف الزمر إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة.
والجدير بالذكر أن القوات المسلحة عملت على توفير الظروف المناسبة لنقل وتخزين وحدات الدم في المستشفى، حيث أن مثل هذه العمليات تتطلب أدوات وخبرات خاصة.

يشار إلى أن القوات المسلحة تعمل على تسيير المساعدات الإغاثية والإنسانية
والعلاجية إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر مختلف الطرق والوسائل لتقديم كافة
أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع. -(بترا)

MENAFN20122023000072011014ID1107635076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث