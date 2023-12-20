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نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 17 أسيرا فلسطينيا

12/20/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 17 أسيرا فلسطينيا.
وأوضح أن "السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامين 17 أسيرا فلسطينيا أقدمهم جثمان أنيس دولة المحتجز منذ عام 1980".
ولفت النادي (غير حكومي)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إلى أن "بقية الجثامين محتجزة منذ ما بعد العام 2018".
وبحسب توثيق النادي فإن "إسرائيل تحتجز جثامين 6 أسرى قضوا جراء التعذيب بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول (الماضي) بينهم مواطن من قطاع غزة لم تعرف هويته".
وذكرت أماني سراحنة مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، أن "إسرائيل تحتجز جثامين لأسرى فلسطينيين من قطاع غزة جرى اعتقالهم خلال الحرب البرية".
ولفتت في حديث مع الأناضول إلى أن "إسرائيل تتكتم على مصير أسرى غزة، وعددهم، وعدد الشهداء".
والاثنين، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مقتل عدد من معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان" بمنطقة بئر السبع، منذ 7 أكتوبر، دون تحديد عددهم ولا ظروف مقتلهم.
وبحسب آخر إحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، فقد ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 4575.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفا و667 قتيلا و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.
وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت "حماس" نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام انتهت 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.-(الأناضول)

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