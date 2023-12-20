مقتل ضابط إسرائيلي جنوب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن مقتل ضابط في اشتباكات بجنوب القطاع.
وبذلك ارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 134، فيما ارتفع عدد الجنود القتلى منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى إلى 466.
وتتزايد خسائر جيش الاحتلال من لواء غفعاتي للمشاة ولواء الهندسة بعمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
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