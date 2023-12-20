مخطط استيطاني اسرائيلي للاستيلاء على 104 دونمات من أراضي قلقيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت دائرة ملف الاستيطان والجدار في محافظة قلقيلية، عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 104 دونمات من الأراضي الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت الدائرة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال يهدف من هذا المخطط إلى الاستيلاء على أراض مزروعة بالزيتون من قريتي سنيريا ومسحة جنوب قلقيلية من أجل بناء نحو 250 وحدة استعمارية لصالح مستعمرة "عيتصافرايم" الجاثمة على أراضي قلقيلية وسلفيت.
MENAFN20122023000072011014ID1107635071
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.