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مخطط استيطاني اسرائيلي للاستيلاء على 104 دونمات من أراضي قلقيلية

12/20/2023 2:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دائرة ملف الاستيطان والجدار في محافظة قلقيلية، عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 104 دونمات من الأراضي الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت الدائرة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال يهدف من هذا المخطط إلى الاستيلاء على أراض مزروعة بالزيتون من قريتي سنيريا ومسحة جنوب قلقيلية من أجل بناء نحو 250 وحدة استعمارية لصالح مستعمرة "عيتصافرايم" الجاثمة على أراضي قلقيلية وسلفيت.

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