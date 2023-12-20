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كبير مستشاري بايدن: الشرق الأوسط يقترب من صراع إقليمي

12/20/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشبكة "بي بي إس" الأميركية إن الشرق الأوسط اقترب من صراع إقليمي أوسع بعد العملية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكرر ماكغورك تأكيد الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، لكنه قال أيضا إن الولايات المتحدة قلقة إزاء الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة وتريد إنهاء الحرب.

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