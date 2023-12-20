كبير مستشاري بايدن: الشرق الأوسط يقترب من صراع إقليمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشبكة "بي بي إس" الأميركية إن الشرق الأوسط اقترب من صراع إقليمي أوسع بعد العملية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكرر ماكغورك تأكيد الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، لكنه قال أيضا إن الولايات المتحدة قلقة إزاء الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة وتريد إنهاء الحرب.
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