يتنكرون بزي فلسطيني.. عن وحدة دوفدفان التي خسرت جنودها في حرب غزة



يُعتبر اللواء كوماندوز "دوفدوفان" من القوات الخاصة في جيش الاحتلال، وقد شارك في المعارك الصعبة خلال عملية "السيوف الحديدية". من بين الضحايا، الرقيب ألمانو إيمانويل فالكا، واللواء لياف إيلوش، والرقيب الرائد إيتان نيه، الذين قتلوا في خان يونس وغزة.



هؤلاء المقاتلون، الذين فقدوا في خطوط المواجهة، يعتبرون حسب الوزير هيلي تروبر، من الجنود الأماميين للجيش الإسرائيلي.



وحدة "دوفدفان" تُعَدُّ رأس الحربة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقوم مقاتلوها بمهاجمة المقاومة الفلسطينية منذ نحو 4 عقود، فيما حصلت هذه الوحدة على العديد من الأوسمة وشارات الشرف على مر السنوات، والتي تعود إلى عدة حروب خاضتها في فلسطين.



في العام الماضي، فازت الوحدة بجائزة "بيزاليش ألوف" عن جهودها في عملية "كسر الأمواج" في جنين ومخيمها، كما حازت جائزة رئيس الوزراء للنشاط الخاص. تشهد الإحصائيات أن لواء كوماندوز "دوفدفان" فقد 18 من أفراده منذ تأسيسه قبل نحو 38 عاماً حتى اليوم الأول لحرب "السيوف الحديدية".



ومع ذلك، شهدت تغييرات حادة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث فقدت الوحدة 10 من مقاتليها، وتعتبر أكثر الحروب التي خسر فيها اللواء جنوده فيها.



ما هي وحدة دوفدفان؟

عندما شغل إيهود باراك منصب قائد اللواء الأوسط في جيش الاحتلال في يونيو/حزيران 1986، أسس وحدة دوفدفان، المعروفة أيضاً بالوحدة رقم 2017. جاء تأسيس هذه الوحدة قبل أشهر من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، المعروفة بانتفاضة الحجارة.



تُعد وحدة دوفدفان وحدة خاصة مكلفة بمكافحة ما يسميه الاحتلال بالإرهاب، تابعة للجيش، وتشمل أفراداً ينفذون مهاماً عسكرية وأمنية خاصة بعدد يقدر بالمئات سنوياً.



تشارك شرطة "حرس الحدود" في تعزيز هذه الوحدة بالعديد من العناصر، وتعمل تلك العناصر داخل التجمعات السكانية الفلسطينية؛ لذا، يجب أن يكون أفرادها من ذوي الملامح الشرقية لتجنب إثارة الشكوك خلال تنفيذهم للمهام المختلفة.



الوحدة تستند إلى خبراء في فنون الماكياج والتخفي ليتنكر أعضاؤها بشكل فعال، تهتم الوحدة بشكل خاص بالتنكر بزي تجار خضار فلسطينيين، حيث يرتدون اللباس الشعبي الفلسطيني، ويتنقلون في سيارات شائعة في فلسطين، مثل مرسيدس، كما يقومون بالتنكر في سياق حياتهم اليومية.



تقوم الوحدة بجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات دهم واعتقال خاصة في أنحاء الضفة المحتلة، وتُكلف بأهم المهام، وهي تنفيذ عمليات اغتيال وإحباط أية هجمات أو عمليات فلسطينية مسلحة.



كان وجود هذه الوحدة سرياً حتى عام 1988، عندما كشف صحفيون عن وجودها ووصفوها بوحدة الاغتيالات التابعة لجيش الاحتلال، ما أدى إلى تجميد بطاقات اعتماد الصحفيين الذين قاموا بالكشف عنها في إسرائيل.



على الرغم من نفي جيش الاحتلال لوجود وحدة اغتيالات وتصفيات، إلا أن الأحداث تكشف عن حقائق مغايرة. تواصلت سلسلة الجرائم التي ارتكبها أفراد وحدة دوفدفان، مع استهدافهم نشطاء ومحاصرتهم، وإطلاق النار عليهم بهدف تصفيتهم جسدياً، ما أكد وجود هذه الوحدة السرية.



بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى وحدة "شمشوم"، وكانت هناك إشارات لهما باعتبارهما وحدتين للمستعربين، إذ تظهر الأساليب التكتيكية المستخدمة، حيث كان أفراد الوحدتين يقومون بمصادرة مركبات ذات لوحات ترخيص فلسطينية، ويتنكرون بزي عربي، كما يرتدون الكوفية الفلسطينية فيما يتلثمون بها.



كان ذلك بهدف اختراق البلدات الفلسطينية والتظاهرات المناهضة للاحتلال. بعد ذلك، يترجلون من السيارات لملاحقة الناشطين وإدراجهم في سجل التصفيات.



تشكلت الوحدة بأوامر من رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك، عندما كان قائداً للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال. يأتي هذا في سياق فشل الاحتلال في القضاء على الانتفاضة الفلسطينية في العامين الأول والثاني، وتزايد الإحباط الإسرائيلي بسبب التأييد العالمي للانتفاضة.



يُشير السياق السياسي والعسكري إلى تطور الاستراتيجيات الإسرائيلية في مواجهة الحركة الفلسطينية والتظاهرات المناهضة للاحتلال.



وحدة دوفدفان.. الاعتقال والاغتيال

تعززت وحدة دوفدفان بشكل كبير بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وانسحاب جيش الاحتلال من مراكز المدن والبلدات الفلسطينية. أصبحت الوحدة معروفة بتنفيذ عمليات الدهم والاعتقال والاغتيال، خاصةً لكبار قادة الفصائل الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية.



تحوّلت الوحدة إلى ركيزة أساسية مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/أيلول 2000، حيث أصبحت واحدة من أهم وحدات الكوماندوز في المناطق الفلسطينية.



شاركت الوحدة في عمليات خارج الضفة، بما في ذلك مشاركتها لأول مرة في قلب قطاع غزة خلال حرب 2008 و2009 وفي الحروب التي تلتها، خاصةً في حرب "الرصاص المصبوب" عام 2014.



في 7 يوليو/تموز 2015، قرر رئيس الأركان غادي آيزنكوت إقامة لواء كوماندوز جديد يضم وحدات متخصصة من بينها وحدتا دوفدفان وماجلان، بهدف تعزيز التعاون والاستخدام المشترك للوحدات في حالات الطوارئ.



تشكل وحدة ماجلان جزءاً من اللواء الجديد، وتتخذ من تدمير الأهداف النوعية في أعماق الميدان مهمتها الرئيسية. أما وحدة دوفدفان، فتعتبر وحدة مستعربين تنشط في الضفة الغربية. بالنسبة لوحدة أغور، تتبع للواء غولاني وتهتم بمحاربة العصابات، حيث تشكلت في بداية التسعينيات للقتال ضد حزب الله اللبناني. أما وحدة ريمون فتختص بالقتال في المناطق الصحراوية.



حصدت الوحدة مئات الجوائز والأوسمة على أدائها البارع في عملياتها الخاصة والسرية، ورغم ذلك، لم يتم الكشف أبداً عن أسماء أفرادها والعاملين في صفوفها، ما يظهر التزامها بالسرية والتحدي الذي تتعامل معه في أداء مهامها.



اغتيالات خارج فلسطين

باراك هو الذي أسس وحدة القتل والتصفيات بناءً على نموذج وحدة "سرية الأركان" التي قادها أثناء خدمته العسكرية، وكان لها تاريخ حافل بتنفيذ عمليات الاغتيال في العمق العربي، بما في ذلك عملية "فردان" في قلب بيروت.



هذه العملية أسفرت عن اغتيال الشخصيات البارزة كمال ناصر وكمال عدوان ويوسف النجار. خلال مراحل تأسيس وحدة دوفدفان، استعان باراك بمتطوعين من مختلف وحدات الجيش، خصوصاً من أصول شرقية وعرب يجيدون اللغة العربية ولهجاتها المحلية في فلسطين.

تلقى أعضاء الوحدة تدريبات خاصة من قبل عناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي كان يعرف حينها باسم "الشين بيت"، وأصبح يُعرف اليوم باسم "الشاباك".



ظلت عمليات الوحدة محاطة بالغموض، ولكن أعداد الناشطين الميدانيين الذين قتلتهم الوحدة زادت بشكل كبير في العام الثالث للانتفاضة. تم توثيق قتل شهداء في منطقة طولكرم، في ملعب كرة القدم، حيث اغتالت عناصر من الوحدة الشهيد جمال رشيد غانم.



ثم توالت عمليات الاغتيال لعناصر مجموعة الفهد الأسود في منطقة جنين، مع اغتيال قائد المجموعة آنذاك محمود الزرعيني، والشهيدين أمير الرحال ومهدي أبو الحسن. وقامت وحدة دوفدفان بتنفيذ عمليات تصفية مماثلة ضد عناصر صقور الفتح في قطاع غزة.



وحدة دوفدفان والعمليات العسكرية

في 6 أغسطس/آب 2000، حاولت وحدة دوفدفان اغتيال محمود أبو هنود، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في شمال الضفة. تكتسب هذه العملية أهمية بسبب فشلها الكبير، حيث أدت إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين ونجاة القائد الفلسطيني.



أما في أغسطس/آب 2002، اقتحمت وحدة من المستعربين الحي الغربي من مدينة طولكرم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد عدة فلسطينيين وإصابة آخرين.



في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أطلقت فرقة من المستعربين النار على 4 شبان فلسطينيين كانوا يستقلون سيارة في مدينة جنين، ما أسفر عن استشهاد 2 منهم من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.



في عام 2013، كشف سكان بلدة طمون عن أعضاء من القوة الإسرائيلية الخاصة أثناء تخفيهم بزي تجار خضراوات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اعتقل مستعربون شاباً فلسطينياً واقتادوه إلى مكان مجهول بعد مواجهات في بيت لحم.





تاريخياً، قامت وحدات المستعربين بعدد كبير من العمليات خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، حيث نفذت 54 عملية اغتيال خلال الانتفاضة الأولى، و74 عملية اغتيال أخرى خلال الانتفاضة الثانية 2000 إلى 2005، وهو ما أظهرته دراسة فلسطينية.



الحرب الأخيرة على غزة، والتي انطلقت بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تعتبر الأقوى على وحدة دوفدفان؛ إذ قتل 10 جنود منها من بينهم ضابط، وهي أكبر المعارك التي تسببت في خسارة عدد كبير من جنوده.



اقتحام مقر ياسر عرفات

في اقتحام مقر الرئيس ياسر عرفات في رام الله، كانت وحدة دوفدفان تقود الهجوم تحت قيادة العميد نداف بدان. بعد انتهاء عدوان السور الواقي في عام 2004، اتخذت الوحدة دوراً أكثر بروزاً في الاقتحامات والعمليات العينية القصيرة.



جاء ذلك بقرار من قيادة الجيش والحكومة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية. عادت حكومة الاحتلال لتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات عينية بواسطة قوات وحدة دوفدفان لتجنب الانتقادات العالمية.



مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008، المعروف بالرصاص المصبوب، شاركت قوات دوفدفان للمرة الأولى في العمليات. كان العميد في الجيش عوفر فينتور هو القائد في هذه الفترة، والذي أصبح معروفاً لاحقاً عندما شن عدواناً آخر في عام 2014. في معارك رفح، نجحت المقاومة الفلسطينية في اختطاف الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وأورون شاؤول. -وكالات

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