إصابة 29 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة

إصابة 29 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة
التاريخ
12/20/2023 2:25:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن أعلن مقتل ضابطين جنوب قطاع غزة.
وأشار مراسل قناة الجزيرة إلى أن أرقام المصابين التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي ببيانه اليومي تأتي من قوائم متأخرة ومختلفة عن التي لدى المستشفيات الإسرائيلية، مما يرجح أن تكون الحصيلة المعلن عنها غير دقيقة.
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