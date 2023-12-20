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صحفي إسرائيلي: كان على الجيش توجيه ضربة أكثر إيلاماً لغزة (فيديو)

12/20/2023 2:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر صحفي إسرائيلي أنه كان ينبغي على جيش الاحتلال قتل 100 ألف فلسطيني في قطاع غزة بالضربة الأولى من الحرب، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ قال محلل الشؤون العربية بالقناة 13 الإسرائيلية تسفيكا يحزقيلي، في مقطع مصور متداول لم يحدد تاريخه: "وفق رأيي كان بإمكان الجيش الإسرائيلي تسديد ضربة أكثر إيلاماً بقتل 100 ألف شخص في البداية".


وأضاف الصحفي الإسرائيلي أنه يوجد 20 ألفاً من رجال حماس غزة، وتابع: "لا أدري من المشارك أو غير المشارك في الحرب، ومن الأبرياء".


وعندها توجه له أحد الصحفيين بالاستديو بالسؤال: "هل فعلاً تريد قتل 100 ألف فلسطيني؟".

فرد يحزقيلي بالقول: "لقد قتلوا لنا 1400 شخص، لقد كان علينا تسديد ضربة قاسية على غزة مثل معركة الرصاص المصبوب". في إشارة إلى حرب عام 2008 عندما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متزامنة شملت العديد من المواقع والمباني في القطاع، من بينها موقع للشرطة أثناء حفل تخريج فوج جديد.

ثم سأله الصحفي رفيف دروكر، المحلل بالقناة ذاتها: "لكن هل تريد قتل 100 ألف؟ هل تعلم عم تتحدث؟". فرد عليه يحزقيلي: "أنا أومن بهذا وليس أنت، لقد قاموا بقتل 1400 شخص، وكان يمكنك الخروج إلى حملة عسكرية".


وأضاف: "أنت تعلم، لا أدري كم سنصل في النهاية بأعداد القتلى، لقد كان عليك من البداية الوصول إلى هذا الرقم"، في إشارة إلى دعوته لقتل 100 ألف في غزة.


كما تابع الصحفي الإسرائيلي: "وبعد ذلك تذهب إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى، ولكن كان علينا تسديد ضربة عسكرية أقوى مما نراه اليوم".


صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقواته في شمال قطاع غزة/ الجيش الإسرائيلي

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفاً و667 قتيلاً و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنّت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.وقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسرت "حماس" نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام انتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية. -عربي بوست

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